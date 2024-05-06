揪女力與中央別苗頭？盧秀燕與鄭文燦「鍋聚」前已宣佈將赴花蓮
台中市長盧秀燕昨與3位藍營女縣市長送愛到花蓮，暖心情誼惹哭花蓮縣長徐榛蔚。但外界解讀行政院副院長鄭文燦前腳剛走，盧秀燕便揪女力戰隊趕到，是在與中央別苗頭。盧秀燕今天表示，救災不分中央、地方和黨派，到花蓮關心救災復健工作是很好的事情。事實上早在3日和鄭文燦「鍋聚」之前，盧秀燕便已宣佈花蓮行。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕5日與嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴齊聚花蓮，表達藍營女力縣市長的相挺關懷。她除了帶來台中各界捐助近2000萬元善款，也允諾將號召超過100團旅客到花蓮玩，要協助災區把「人帶進來、貨賣出去」，花蓮縣長徐榛蔚致詞時還激動到哭了。
但鄭文燦4日才帶行政院團隊前進花蓮，與徐榛蔚討論震災復原重建方案，盧秀燕5日就馬上趕到，外界聯想她此舉係與中央別苗頭，目的是劍指2028。
盧秀燕今（6）日出席亞洲大學豐原醫院動土典禮時，媒體問及她號召女力前往花蓮救災，是否與中央互別苗頭？盧秀燕回應表示，救災不分中央、地方和黨派，鄭副院長及女性縣市長先後分別過去花蓮，關心救災及復建工作，「這是很好的事情，我們希望不管中央或地方，大家都去花蓮關心他們或協助他們」。
鄭文燦3日中午和盧秀燕履行酸菜白肉鍋之約，一起行銷台中鍋烤節和台灣豬肉，盧秀燕則在3日上午見證清水紫雲巖捐千萬元助花蓮賑災行動，當時她就透露善款已累計近2千萬元，近日將代表台中，帶著各界愛心前往花蓮送暖，盼花蓮早日完成重建、走出震災傷痛。