癡情男胖貓輕生！姊淚曝「遺體12天才找到」　前女友說出分手內幕

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胖貓親姊「可可睡不著（劉佳玲）」近期開直播，針對弟弟走上絕路的事件做出最新的聲明，首先是胖貓給予前女友譚竹金額部分，正確轉帳金額為51萬人民幣（約新台幣232萬元），但還不含手機、精品名牌禮物等開銷，目前仍有30萬元左右尚未歸還。
「胖貓」本名劉杰，他與譚竹交往2年5個月期間，雙方只見過2次面，女方還當面嫌棄胖貓身材外貌，當時讓胖貓難過哭了一整晚。
由於胖貓遊戲技術頗佳，過去以代練為業，收入一度優渥，但近年來遊戲官方嚴管相關行為，「胖貓」只能被迫改做陪玩，每場收費20人民幣（約新台幣89元），工時更長收入卻大跌，為了滿足女友的物慾，讓他只能開始縮衣節食。
姊姊指出，胖貓在談戀愛前，體重一度高達120公斤，但在4月選擇輕生時，體重已經剩下96公斤，平時都沒有好好吃飯，點外賣只敢花10元以下，將錢全部存下來花在女友身上，以不健康的方式瘦了下來。
「可可睡不著」還在鏡頭前痛哭表示，胖貓4月11日跳河之後，直到4月23日才被打撈上來。警方則稱，沒找到遺體之前，都屬失蹤人口，因此死亡證明上，才以打撈日登記為死亡日期。
前女友「譚竹」道歉影片瘋傳！分手原因曝光被罵翻
胖貓事件持續延燒後，自稱是前女友「譚竹」的女友也在5月4日那天上傳道歉影片，聲稱自己對胖貓感情是真心、沒有騙錢，但交往後發現男方情緒不穩，多次冷暴力，還常以輕生作為威脅，才痛下決心提出分手。
譚竹辯稱，交往兩年間雙方都會互相轉錢，並沒有2年內拿走胖貓51萬人民幣（約新台幣227萬元），加加減減後，胖貓多給了35萬人民幣（約台幣156萬），自己也已經匯還13.7萬人民幣（約新台幣61萬）給胖貓父母，希望能與對方家人達成和解，並在鏡頭前鞠躬道歉。
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