得正小編「體育生宵夜文」遭炎上光速離職！店長二度道歉被罵更慘

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「得正 #永康中華計劃」近日在社群平台Threads上發布貼文，寫下「180體育生今天說想找你吃宵夜，你：」並附上充滿性暗示的圖片，貼文剛發出就有大批網友認為不妥，紛紛留言怒罵「有夠噁，要這樣敗壞品牌形象？先寄信給總公司了」、「你確定你有切對帳號嗎？」眼見下方出現不滿聲浪，小編當時還打「以上言論不代表本公司以及總部言論」來回覆各網友批評，甚至加上笑臉嘟嘴的表情符號。
隨著事件越演越烈，小編隨即將該篇貼文刪除，並發布道歉文，坦言因為沒有注意到帳號切換錯誤，才會將該篇文用公司帳號發出，「想到最快的解決方式就是『#以上言論不代表本公司以及總部立場』，這句話我會加上這樣的表情符號真的沒有想那麼多」，強調個人願意接受公司任何懲處及安排。但不久後小編又將道歉文刪除，令外界一頭霧水。
得正店長親出面道歉 網友仍不買單
店長則親自再度發文道歉，解釋小編操作Threads時，沒有切換到私人帳號就將貼文發出，他已嚴厲譴責小編並請對方離職。店長表示，小編感覺平時工作認真積極，但私人品行卻是這樣，「是我識人不清，在此跟大家道歉，我們內部沒有教導好。」同時稱小編當時回覆「不代表本公司以及總部立場」，屬於小編的個人行為，「因為怕被處分，所以他在我未知的情況下，自作主張處理了這件事。」
不過，大批網友對於店長的道歉文仍不買單，直呼「負面的言論＋失敗的道歉文，算不算一種負負『得正』」、「他不是沒切換帳號，他甚至還『可是我有備註』」、「公關的時候最大的雷，就是不要撒顯而易見的謊」。
得正店長再發文道歉 列三點聲明
對此，店長二度發文道歉，並附上與小編的對話紀錄佐證，列出三點聲明：
1.小編確實切換錯帳之後下面有人回覆「確定不是切換錯帳號」這句話，當下夥伴的心裡卻是緊張也著急才會急著切割公司。
2.小編跟店長確實不同人。
3.通過電話，小編真的很自責，也哭的很慘，但就算這樣子，基於保護夥伴的立場，我們也不方便透露更多夥伴的消息。
店長強調，他未盡到監督管理，急著發文讓大眾了解情況，卻沒有全面解釋，「這是我的疏失，真的很對不起。」並再度針對出事貼文道歉，之後會和夥伴好好溝通，後續責任問題也會全盤檢討，「無論如何，謝謝各位網友讓我們上了一課，在未來的路上更加謹言慎行。」