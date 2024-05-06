ENERGY簽5000專輯、門票「Toro簽到睡著」！第2場簽售可能性曝光
台灣「最殺男團」ENERGY由牛奶（葉乃文）、Toro（郭葦昀）、書偉、坤達、阿弟（蕭景鴻）組成，2009年宣布單飛不解散，2023年宣布加入相信音樂，今年1月1日正式回歸樂壇，5位成員昨（5）日更是睽違15年再合體舉辦簽名會，吸引超過5000人排隊，最後簽到凌晨3點才結束，不少有門禁、中南部北上的粉絲許願再辦第2場，「相信音樂」則向《NOWnews今日新聞》表示：「目前沒有規劃！」感謝歌迷的支持。
記者陳雅蘭／台北報導
ENERGY於5日在「台北信義香堤大道」舉辦唯一限定簽唱會，限量1000張號碼牌全數發完，深夜11點簽完原定名額後，為了體恤沒拿到號碼牌的歌迷，成員保證會幫前來的所有人簽完名，牛奶、Toro、書偉、坤達、阿弟最後簽到凌晨3點才結束，根據「相信音樂」統計，簽名初估至少超過5000人，「簽唱會不限新專輯，也簽了演唱會門票」。
許多年輕的歌迷因為沒拿到號碼牌，決定排在1000名之後的隊伍，卻礙於門禁又不住台北的關係、怕搭清晨客運太晚回家會被爸媽發現，已見捷運末班車將進站，最後只好忍痛放棄回家。記者詢問簽名會加開的可能性，「相信音樂」表示：「目前沒計劃第2場，感謝歌迷的等待，有些中南部歌迷包遊覽車回家，現場也有提醒大家回家小心。」
對於能簽到凌晨3點，牛奶直呼：「真的太神啦！」Toro還被歌迷發現打瞌睡，但「相信音樂」解釋Toro僅是做綜藝哏逗樂歌迷，成員目前狀況良好，手腕沒有問題。ENERGY將於7月27日、28日在台北小巨蛋舉辦《一觸即發》演唱會，2場門票均完售，詳情請至「相信音樂」臉書查詢。
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