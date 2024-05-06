台股大漲沒他們的份！中鼎、世芯賣壓襲擊 慘鎖跌停板
台北股市今（6）日收漲192點，盤中更是一度大漲逾300點、站上20600點關卡，不過台股上演反彈行情的時候，卻有四檔個股慘遭跌停，包括中鼎、信立、及成、以及世芯-KY。
記者陳郁柔／台北報導
世芯-KY在上週五召開法說會，澄清掉單傳聞，還強調客戶出貨情況與先前釋出展望並無差異。此外也有針對股價從超過4500元跌到3000元以下做出說明，總經理沈翔霖坦言，顯然市場的期望高於公司所取得的成績，並強調經營團隊正致力於多元化發展、提高成長率，確保公司營運持續成長，也會積極參與客戶設計階段以取得訂單。
對於未來展望，總經理則強調今年營收與獲利都將會強勁成長，營收在第二季與第三季將逐季走揚、惟第四季因量產業務下滑，季對季營收則估持平，而明年即使北美CSP大客戶產品進入交替期，但北美垂直整合製造商客戶量產動能仍強勁，加上新案貢獻，可望帶動明年營收維持成長趨勢。不過這番話卻沒有提振投資人信心，世芯-KY今日大跌310元、來到2835元，回測年線關卡。
此外，另一檔跌停股中鼎，先前釋出產業利多，公司預估未來12個月包括台灣、中東、印度、美國等地，有電力、煉油石化、高科技等工程標案可參與，潛在商機可達6000億元，審慎樂觀看今年新接案。不過投資人不太買單，今日爆量打入跌停、股價來到48.55元，跌破短期均線以及月線。