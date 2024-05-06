超商又發錢了！7-11、全家「隱藏優惠」　結帳前刷條碼多送50元

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全家新一波取件優惠來了，5月6日至5月31日期間，只要會員到門市取件領包裹，在結帳前就先刷會員條碼或報手機號碼，領1個包裹就送50元購物金，單筆交易最多提供5組購物金序號，建議若是有6個以上包裹，分次領取才不會錯過購物金。
50元購物金序號會在結帳48小時內，直接派發到APP會員帳戶內，可到全家APP「酷碰券」裡查詢，使用限制是單筆結帳滿300元可折抵1張，期限到今年6月3日，限量20萬組兌換。
📍全家「50元購物金」怎麼花？內行3用法最賺
取件贈送的50元購物金，由於單筆低消要達300元才能抵用，許多人突然不知道該買什麼。內行網友推薦3大買法：
1、49元超值配
49元超值配主餐是麵包，通常保存期限可放較多天，可搭配豆漿、米漿、優酪乳、美式，商品組合本身就有優惠，購買多組再現折50元，相當於是「折上折」，對於要一口氣買齊全家人早餐的主婦來說，是推薦用法之一。
2、買家庭號鮮奶配其他商品
由於大罐的家庭號鮮奶單價較高，動輒就將近2百元、容易達標，且鮮奶「價格硬」，在各通路的價差不大，換句話說，在超商買鮮奶沒有比較貴、也沒有比較便宜，但若是加上現折50元購物金，相對來說就會比在其他通路買還要划算。
3、買當周買一送一特價品
全家每周都會推出「會員限定優惠」，每個星期都有不同商品買一送一，同樣能發揮「折上折」效果。舉例來說，全家本周將有農心海苔杯麵買1送1，加上50元購物金，原先單杯要49元，攤下來平均特價21元，比5折半價還低。
🟡7-ELEVEN領包裹集點，3點送獎品
7-11即日起至5月28日有包裹取件集點活動，只要在電商平台像是蝦皮下單購物，並選擇到小七取貨，1件包裹就送1點，集滿3點免費兌換瓶裝純水（價值20元）、集4點免費換30元購物金。
雖然贈送的購物金不如全家多，但也有不少消費者喜歡這種「免低消」的兌換方式，只要領幾個包裹、不用再多花錢，集點就能獲得瓶裝水或整串抽取式衛生紙。不過和全家取件一樣，7-11也是會員限定活動，因此領包裹結帳前，一定要先請店員刷會員條碼，才能成功集點。
◾3點：免費換UNI Water純水550ml
◾4點：免費換30元7-11購物金抵用券
◾6點：免費換60元7-11運費免運券
◾12點：免費換五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串