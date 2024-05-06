中市府鼓勵里鄰長基層花蓮遊　議員要求加碼補助

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江肇國質疑，為何振興觀光不是觀旅局的業務，並要民政局壓著里鄰長基層前往花蓮自強活動。他非常支持振興觀光，市府不僅沒有加碼補助，觀旅局更沒有去溝通，面對受災的縣市，不可以騙人，還用錯單位和局處。
江肇國說，中台灣好玩卡台中推出了什麼，觀旅長也是霧煞煞，2015年推出後，結合中彰投苗嘉雲7個縣市，有200多條公車可以坐，但新市府上任後，就不加入這個計畫了，因為發行量非常亮眼，這2年已經賣了1.68億，嘉義也要加入了。
江肇國指出，觀旅局曾在中台灣治理平台說要推動中台灣的觀光，卻在「中台灣好玩卡」缺席，顯然局長對於業務毫無所悉，完全不清楚。所以旅館同業公會只能拜託工策會，一起推出「大玩台中卡」，某種程度也是業者在自救。
江肇國說，大玩台中卡推出的住宿門票伴手禮優惠，都是業者自己去談的，觀旅局毫無角色，推行的張數也不多。應該要幫這些業者，現在已經是極限了，未來能夠可以和當年「中台灣好玩卡」，推出可讓國際旅客購買的「交通套票」，享受優惠和便利的折扣。
江肇國批評，去年度旅館住用率6都第2名51.95%，今年初跌到最後1名，目前國旅比較不興盛，住用率會下降。但台中市在爭取國際旅客上非常不用心，去年比前年成長率大概2倍，雙北都在4、5倍以上。未來台中開拓航線，台中市準備好迎接國際旅客了嗎？
江肇國說，中央補助500至5000塊不同項目的補助，去特殊景點還加碼200塊，觀旅局卻毫無準備，屏東縣也補助500元的住宿加碼。而經發局推動的台中購物節已經準備攜團至國外招商，觀旅局毫無用處。