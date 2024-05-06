中市拚國際觀光復甦慢　議員：春燕何時才來？

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市議員張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、陳雅惠、陳俞融、謝家宜等人聯合質詢，憂心台中發展國際觀光，復甦力道不足，除了國際航班不足，機場周邊交通也不便及台中是否好吃好玩？是否有足夠魅力吸引國際觀光客？進而推銷今年要舉辦的國際購物節。
市議員張芬郁、蕭隆澤表示，根據交通部統計，2019年，疫情前，包括桃園、松山、台中、高雄機場的使用人次有7200 萬人次，其中 6000 萬是國際航空人次，桃園機場有 4869 萬人次、占約 80%，台北松山 330 萬人次、約占 6%，高雄機場 600 萬人次，約占 10%，台中機場 170 萬人次，占約 3%。，當時台中機場的使用人次年年增加。
之後疫情來襲，直到近年開始復甦，2023 年四處機場有4100 萬國際航空人次，3500 百萬人次從桃園機場進出、占約 85%，台北松山 220 萬人次、占約 5.3%，高雄機場 300 萬人次、占約 7.3%，台中機場 47 萬人次、占約 1.1%。
張芬郁表示，各地機場使用人次開始增加復甦，只有台中機場的使用人次無法提昇，而台中港的遊艇也還未開始運作，質疑今年有打算要破蛋嗎？她表示，在台中機場的國際航班，目前有7條定期航線、5條包機航線，使用包機方式只有把人送出去，外國旅客無法進來，根本不叫「中進中出」，如果市府希望觀光客停留台中，首要任務就是增加國際航線，並將包機變成定期航班，才有源源不絕的觀光客入境台中，也才能推動台中國際購物節。
陳淑華指出，觀旅局在4月29號日帶團到韓國仁川，仁川從包機到定期航班的模式值得推廣，如果沒有建立包機變定期航班機制，每一季飛來飛去，只有載人飛出去，過去台中機場就是因此被稱為斷航的機場，如果台中機場航班足夠，中部有六百萬人口，大家都希望可以從台中進出。
張芬郁、陳雅惠也指出，旅客來到台中要怎麼玩，她以逢甲夜市為例，商圈隨處可見的垃圾和長久被詬病的廁所不足，她要求副市長橫向聯繫經發局、觀旅局優化商圈，讓來遊玩的旅客，成為最好的宣傳口碑。
另外，謝家宜也提到機場周邊交通不便，雖然目前有24條車路線，但不足以滿足旅客需求，她要求觀旅局和交通局研議，一定要有機場巡迴巴士，在日本，機場巡迴巴士載旅客到各家飯店發展的非常便捷，台中應該要仿傚。
張芬郁也要求交通局推動友善搭乘環境，她指出在台中生活的外籍人士超過16萬人，但公車上的外文標示都是公車駕駛自行製作，包括日韓、印尼、越南等多國語言，觀旅局和交通局應共同改善，讓外籍遊客感受台中的友善。