胖貓事件熱度異常！中國網友開始起疑：連當事人照片都沒看到

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自稱是「胖貓」姊姊的女子在三周內不時開啟直播，並丟出訊息截圖，指出過去弟弟靠打遊戲維生，2年前透過遊戲認識了譚竹，期間譚竹用各種理由要胖貓給她禮物和金錢，胖貓都會把錢轉給她，甚至把賺到的51萬元人民幣（約台幣232萬元）都交給女友，讓女友租房、購物甚至開花店，沒想到卻遭女方劈腿以及冷暴力對待。
這名姊姊宣稱，弟弟為了把錢給譚竹，自己連超過10塊錢人民幣的外賣都不敢點，也因對方不想遠距交往，弟弟更從湖南搬至四川，原計畫5月要求婚，卻在今年4月被譚竹用「忙打遊戲不陪她」理由提分手，讓胖貓心灰意冷跳江自禁，死前還把帳戶裡剩下的6.6萬元（約台幣30萬元）積蓄全都轉帳給女方
事件在中國意外掀起極大迴響，事後有疑似譚竹的女主角拍攝道歉影片回應，隨即又被中國網友怒灌，然而，也有人開始質疑譚竹這一女角的真實性，進而質疑整起事件有許多不尋常之處。
因整起事件中，從頭到尾僅有自稱是胖貓的姊姊不斷透過社群平台發聲，證據也僅有對話截圖和被打上碼的截圖，且這名姐姐寧可拍攝短影片和開直播和，面對海量建議其應盡快尋找律師等管道協助，拖延多日遲遲不願回應。
隨即有許多中國網友質疑，Bilibili也有人拍攝影片直接點出，「都2024年了，聊天紀錄這玩意兒也會有人信，2024年了，重慶市的大橋上竟然沒有監控攝影，甚至沒有目擊者，為什麼自始自終都沒有胖貓本人的照片？譚竹到底又是什麼人？網路上那些代打譚竹到底拿了多少流量和打賞？而且胖貓姊姊和妹妹的抖音，都是同樣的引流短影片，網上很多律師願意幫他們打官司，為何他們不敢接。」
不斷丟出截圖訊息的微博帳號「劉佳玲coco」下方留言，開始有中國網友起疑，「想知道還缺少哪方面的證據？你弟弟手機裡所有聊天紀錄都有吧，銀行流水也能掉出來，板上釘釘的是為什麼還在拖著不走法律程序」
、「報警處理啊，別搞網上直播了」、「過去了這麼久貌似也沒有什麼動作啊，好像一直在利用輿論，甚至還開起直播來」。
眼見有網友起疑，帳號劉佳玲才又發文宣稱，一切都已交給律師辦理，稱自己只想為弟弟討回公道，請大家不用過度關注她本人。
同時，此起網路事件也引發許多亂象，由於胖貓在網路頭像上寫著「我不想吃10塊錢的外賣，我想吃麥當勞」，許多中國網友紛紛訂外賣還有花束送到武漢長江大橋旁悼念「胖貓」，卻也被發現有不少店家實際上沒有在包裝內放食物，花束價格也飆漲，整起事件流量再度被放大一波；亦有各路中國網紅為了跟上熱度開始討論此事。
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