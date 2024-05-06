中市走路、騎腳踏車安全嗎　議員：死傷創新高

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陳淑華說，依據道安網統計，台中市走路、騎腳踏車被撞機會都是六都第一。行人、自行車的死傷大都是被汽機車碰撞，行人、自行車都不太容易自撞成傷，在交通上，多是被汽機車撞倒導致傷亡。有必要深究檢討，洗刷台中這個走路騎腳踏車受死傷第一的惡名。
陳淑華提出，市長盧秀燕施政報告中明白寫出，要打造自行車城市，打造優良、安全的騎乘環境。公共自行車越設越多，結果自行車死傷人數也越來越多，公共運輸最後一哩路，打造自行車安全的騎車環境成了諷刺的口號。
陳淑華要求，交通局拿出自行車事故數據、原因，檢討U-Bike保險出險數字及出險理由，結果，交通局欠缺統計，無法說明自行車事故原因，顯見葉昭甫輕視、忽視六都最高的自行車死傷情況，要求立即找到原因，做到改善自行車安全；否則盧秀燕施政報告的宣示只是詐騙口號而已。
議員陳俞融提到，台中市去年自行車事故率上升了6成，增加1515起，陳俞融要求市府應盤點全市道路寬度達20米以上道路，研擬增設自行車專用道或於人行道規劃自行車道空間，保障自行車騎士安全，真正減低傷亡。
陳俞融說，市府雖推動提升交通安全實施計畫，要降低交通事故，未能達到預期效果，今年1月台中交通事故件數6,897件，又是六都第一多，台中市每十萬人的交通死傷數為3405人，更居全國之冠，陳俞融要求市府精進防治事故作為，確實保障市民交通安全。
對此，交通局長葉昭甫說，自行車專用道，是其他車種都不能跨越使用，但依台灣道路條件，路側有停車、外側有機車，因此很難做到，除非是在河濱或夠寬的人行道空間才有機會施作，所以目前可行方式，是比照機車，朝優先空間模式進行，在複雜路口端，用指引線來分流，避免自行車與其他車流交織，產生事故。