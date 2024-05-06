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日圓狂貶！日女海外賣淫接客情況大增　來台經歷卻如被軟禁

▲日本賣淫接客現象，從國內知名勝地大久保公園等地，逐漸轉向海外。圖為大久保公園年輕女性站壁情形。（圖／翻攝自Ｘ）
▲日本賣淫接客現象，從國內知名勝地大久保公園等地，逐漸轉向海外。圖為大久保公園年輕女性站壁情形。（圖／翻攝自Ｘ）

國際中心顏得智／綜合報導

日圓近年來逐漸貶值，許多日本女性性工作者為了防止荷包縮水，開始轉向海外賣淫，許多AV女優出國私接賣春，到海外從事性工作的女性也出現增加狀況。有日媒近期透露遠赴海外賺皮肉錢的女子究竟能賺到多少錢，卻同時暴露出性產業的慘況，當中也包含了台灣。

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根據《週刊新潮》報導，今年黃金周有長達10天的假期，出境人數眾多，在機場也可看到年輕單身女性在一群出境乘客中拉著行李，但背後卻有不少人也隱藏著「特殊使命」。

一名在東京都港區擔任工作室伴遊女孩的26歲女子詩音（化名）透露，她從自去年開始，每次休假就會到國外賣淫，每次約停留兩到三周的時間，但她不是為了旅遊景點和美食打卡，而是在飯店房間賣淫，一次約1到2個小時，能賺進約5百美元（約1.6萬元新台幣），比在日本賺「爸爸活」的錢還更多。

調查發現，包含LINE在內的日本社群媒體也能看到相關廣告，開出海外度假村打工以及具有豪華休息室等優渥條件，設定為20多歲女性，且能旅遊10天以上者，並以單日報酬10萬5千日圓（約2.2萬元新台幣）的高價來吸引。

這名女子指出，每次「旅行」可達到300萬日圓(約63萬台幣)至500萬日圓(約105萬台幣)之間，甚至有人能賺更多，她也透露，自己3月就在澳洲待了兩周，且在國外每天大約接4到5位客人，就算沒有客人也有最低的薪資保障。

另一名22歲的女大學生選擇前往杜拜，她表示，自己在大學期間曾兼職廣告模特兒，並透露中東當地對外貌有較為嚴格的要求，客人都是皇室成員或富豪，若成為他們的情婦，每年還能賺進上千萬日圓，但她並沒有成為情婦，而是兩度前往杜拜，待了3週，約賺了4百萬日圓（約84萬元新台幣），並計畫在大學畢業後當作美容產業創業基金。

也有部分日本女子來到台灣，但狀況卻相當慘烈，琦玉縣出身的20歲女子美櫻（化名）在新宿的「星探」引薦下來到台灣，這名介紹她來的掮客雖強調會比日本賺得多，但到了台灣後，迎來的卻是惡劣的環境，被要求每天接10位客人，一次60分鐘，三餐都只能靠Uber，形同被軟禁在房內，更慘的是，這些皮肉錢還會被層層剝削，她每次服務能賺到5萬日圓，兩周大約賺到350萬日圓，但從掮客手中拿到的甚至還不到300萬日圓，她回到日本後換了掮客，陸續又前往台灣、泰國與馬來西亞賣淫。

隨著日本東京政府開始對賣淫聖地大久保公園強力執法後，海外撈金的現象逐漸浮現；一名歌舞伎町的掮客告訴週刊新潮，以前大家還可以在國內賺錢，現在日圓疲軟，每個人都在海外賣淫，今年也有人開始前往美國。

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