台股點火助攻！5檔高股息ETF創新高　這檔單日上漲1.93%居冠

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大華優利高填息30 00918經理人郭修誠表示，在人工智慧需求持續強勁的推動下，相關產業的業績表現亮眼，加上部分企業的估值與全球同產業相比，仍具有吸引力，因此對台股的後市發展持正面態度。此外，自去年第四季以來，在企業估值和獲利改善的推動下，資金開始流入非科技業，讓大盤指數呈顯健康的板塊輪動。
展望後市，郭修誠指出持續看好人工智慧、消費性電子產品和零件，並建議從估值與獲利改善的角度挑選部分非科技產業。或是利用ETF做好分散佈局，掌握不同產業間的輪動機會。
郭修誠表示，大華優利高填息30 00918自2022年11月中掛牌以來持續獲得投資人青睞，除了高股息的篩選外，同時於指數成分股篩選方式中，將「過去至多15次」的填息紀錄納入考量，為投資人挑選出具有高股息加上高填息的30檔成分股，強調「有填息，才是真正有出息。」根據大華銀投信官網資料，目前規模已經突破200億元新台幣，成為近一年規模成長最多的高股息ETF之一。
在台股大盤帶動下，00915今日單日上漲1.93%居冠，00915也是今年以來股價含息報酬王，累計今年以來含息報酬已來到21.1%。凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，台股目前本益比來到歷史相對高點17.54倍，股價高檔震盪機率高，不過剛公布的美國4月非農就業人數低於分析師預期，顯示勞動市場放緩，市場對於FED降息重燃一絲希望，帶動美股上漲、美國10年期公債殖利率下跌；加上台灣第一季GDP與經濟成長率同步上修，雙雙優於原本預期，激勵股價表現，也是台股表現亮眼的原因。
施振廷指出，2024年台股企業獲利可望成長21%，2025年可望成長18%，有助支撐台股表現；但本益比已相對高檔，台股未來12月現金殖利率下滑到2.98%，市值前300大企業、殖利率超過5%者，不到100家，因此建議投資人著眼總報酬取代追求純粹高股息，並納入低波動跟高品質因子考量，以在資金輪動高檔震盪格局下持盈保泰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。