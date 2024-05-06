真相不只一個！二次元解謎RPG《神隱之子》事前預約開啟

我是廣告 請繼續往下閱讀
《神隱之子》事前預約正式開啟，玩家以「代理人」的身份，進入鬼怪與人類糾纏不休的詭秘國度，雙生世界怪像頻繁發生，真正的兇手究竟是誰？需要身為代理人的玩家找出真相！立即加入事前預約成為《神隱之子》代理人，即可獲得專屬好禮。
代理人集結！邀請好友拿大獎
完成事前預約登錄活動，再參與邀請好友抽獎活動。獲得更多抽獎機會贏得3C豪禮。
成功參與以下活動，即可獲得相應抽獎次數：
- 參與事前預約活動 +1次。
- 通過專屬連結邀請好友 +3次。
- 分享事前預約活動頁 +2次。
情報《神隱之子》核心角色
- 默哈林研究所借調給世聯的神覺者少女「安」，性格膽小，但為了保護重要的人所展現的決心，無人能及。
- 來自荒神地下街的神覺者「諸羽」，因為一次意外的委託而加入了事務所，有著衝動、敢作敢當一般的莽撞性格。
- 驅魔科副科長「龍山寺 望」，主要負責任務現場的事務。雖然是驅魔科的二把手，但卻因為不顧後果的行事風格，經常被搭檔吐槽，被居民投訴……
- 平安院的拷問官「八尋羽」，精通各類咒文，尤其是精神攻擊類和控制類咒文。深受幼年經歷的影響，認為人類是一種不坦誠，喜歡說謊傷害他人的生物……雖然對待人類很冷酷，對動物卻十分溫柔。
- 來自諸夏國「隱門」組織的高手「楠先生」，真名未知。表面上是來穗秋旅遊觀光的遊客，但卻不知為何經常能在新都的各種事故現場看到自稱「熱心遊客」的她。
《神隱之子》官方FB專頁
立即預約：https://fadeaway.icantw.com/event/OBWarmup
【新聞相關連結】
《神隱之子》事前預約活動頁：https://fadeaway.icantw.com/event/OBWarmup
《神隱之子》Google商店預約：https://ican.tw/auHNV
《神隱之子》IOS商店預約： https://ican.tw/bxzMV