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真相不只一個！二次元解謎RPG《神隱之子》事前預約開啟

▲《神隱之子》雙平台預約開啟。（圖／品牌提供）
▲《神隱之子》雙平台預約開啟。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

雙世界怪談解謎RPG手遊《神隱之子》今(6)日宣布開啟雙平台事前預約登錄活動（iOS/Android）。《神隱之子》融合了二次元畫風、懸疑推理解謎、策略戰鬥RPG玩法，玩家將以「代理人」的身份進入遊戲探索異世界的真相。立即預約即可免費獲得四星「神覺者-諸羽」限定造型「重返街頭」，還有機會把PS5、Switch等3C豪禮帶回家。

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立即預約！送四星「神覺者-諸羽」限定造型「重返街頭」

《神隱之子》事前預約正式開啟，玩家以「代理人」的身份，進入鬼怪與人類糾纏不休的詭秘國度，雙生世界怪像頻繁發生，真正的兇手究竟是誰？需要身為代理人的玩家找出真相！立即加入事前預約成為《神隱之子》代理人，即可獲得專屬好禮。

▲預約送四星「神覺者-諸羽」限定造型「重返街頭」。（圖／品牌提供）
▲預約送四星「神覺者-諸羽」限定造型「重返街頭」。（圖／品牌提供）
代理人集結！邀請好友拿大獎
完成事前預約登錄活動，再參與邀請好友抽獎活動。獲得更多抽獎機會贏得3C豪禮。
成功參與以下活動，即可獲得相應抽獎次數：

  • 參與事前預約活動 +1次。
  • 通過專屬連結邀請好友 +3次。
  • 分享事前預約活動頁 +2次。
獎品不僅有豐富的遊戲道具，還有PS5、Switch等實體獎勵等玩家帶走！

情報《神隱之子》核心角色

  • 默哈林研究所借調給世聯的神覺者少女「安」，性格膽小，但為了保護重要的人所展現的決心，無人能及。
  • 來自荒神地下街的神覺者「諸羽」，因為一次意外的委託而加入了事務所，有著衝動、敢作敢當一般的莽撞性格。
  • 驅魔科副科長「龍山寺 望」，主要負責任務現場的事務。雖然是驅魔科的二把手，但卻因為不顧後果的行事風格，經常被搭檔吐槽，被居民投訴……
  • 平安院的拷問官「八尋羽」，精通各類咒文，尤其是精神攻擊類和控制類咒文。深受幼年經歷的影響，認為人類是一種不坦誠，喜歡說謊傷害他人的生物……雖然對待人類很冷酷，對動物卻十分溫柔。
  • 來自諸夏國「隱門」組織的高手「楠先生」，真名未知。表面上是來穗秋旅遊觀光的遊客，但卻不知為何經常能在新都的各種事故現場看到自稱「熱心遊客」的她。
▲《神隱之子》核心角色。（圖／品牌提供）
▲《神隱之子》核心角色。（圖／品牌提供）
《神隱之子》委託玩家們關注、追蹤官方粉絲團，最新案件解謎、遊戲內容與活動消息將陸續公開，更有機會優先獲得遊戲獎勵！

《神隱之子》官方FB專頁

立即預約：https://fadeaway.icantw.com/event/OBWarmup

【新聞相關連結】

《神隱之子》事前預約活動頁：https://fadeaway.icantw.com/event/OBWarmup

《神隱之子》Google商店預約：https://ican.tw/auHNV

《神隱之子》IOS商店預約： https://ican.tw/bxzMV

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