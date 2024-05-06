日本掀搭救護車打卡拍照歪風！消防單位不得不拍短片喊話
搭乘救護車時，你有閒情逸致打卡拍照嗎？越來越多日本民眾在搭救護車時，在車內拍攝紀念照片，並在社群媒體發出動態稱「糟了，第一次被救護車載」，這樣的現象引來日本消防單位關注，岡山市消防局近期更是製作宣導影片，呼籲民眾別將救護車當成打卡點。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《朝日新聞台》報導，一名救護人員對於傷患在救護車內打卡拍照的風氣感到震驚，他敘述，有一次在送一名身體不適的年輕女子去醫院，突然聽到車內有拍照的快門聲，結果看到患者正在社群平台上發文，內容寫著類似「我正被救護車載」等文字。
又有一次，他接到急性酒精中毒的通報電話，但趕到現場後，在場的其他友人卻開始笑著拍攝救護車到來的狀況。
如此現象引來日本消防單位關注，岡山市消防局根據真實發生的情況製作了一部宣導影片，可以看到救護車內的患者及陪同友人只顧著打卡拍照，甚至擁擠到了救護員的空間，最後更要求救護人員拍攝「紀念照」，救護人員當場無奈拒絕。
岡山市消防局警防部救急課課長輔佐平川勝浩說，曾經發生過當救護車載送傷患前往醫院時，讓傷患友人陪同上車，結果這名友人在車內邊大聲喧譁邊拍攝傷患，他強調，救護人員在車內需觀察病況，如果這時只顧著拍照，可能會影響病況觀察，甚至阻礙急救處置，因此呼籲民眾別把救護車當成打卡景點。