高凌風逝世成愛女葛宸羽「內心陰影」！手機永遠勿擾模式內幕曝
外號「青蛙王子」的台灣藝人高凌風（本名：葛元誠），因為獨特的舞台動作、往內縮的頸部，以及啟發於母親越南口音的鼻音唱腔，成為秀場及舞台藝人爭相模仿的對象。闖蕩演藝圈多年，推出《燃燒吧！火鳥》、《冬天裡的一把火》等經典歌曲，曾火遍全台灣。不過高凌風在2014年不敵血癌病逝，享壽63歲，留下遺孀金友莊與3個兒女。日前女兒葛宸羽參加綜藝節目《單身行不行》，在節目中透露，自己多年以前都將手機開設「勿擾模式」，原因竟然是害怕收到噩耗，她也坦言這是因為父親病逝所造成內心陰影。
記者施以慧／綜合報導
葛宸羽坦言，自己過去還沒有長年將手機設置成勿擾模式，但卻總是接到父親高凌風病情惡化，或是外婆住院等等的壞消息。因此現在不管任何人打電話或傳訊息給她都不會顯示，當主持人詢問如果遇到重要訊息該怎麼辦，葛宸羽竟表示：「無所謂。」沒想到通常不超過12點回家的她，有次錄音超過時間，意外打開手機才發現家人及經紀人打了十幾通給她，擔心她是否發生意外才遲遲未返家，葛宸羽趕緊回電報平安。
葛宸羽也坦言自己確實是MBTI裡的I型人格，相當社恐，就連好友打電話給她也總是進入語音信箱，曝光自己的性格外，葛宸羽也透露自己非常需要手機，只要手機沒電，就會立刻回家充電。患有社交恐懼症的她也幾乎不看社群軟體，原因是害怕看見其他同期的藝人人氣增高，或是發布新專輯，會讓她備感壓力，讓她認為自己還在原地不動。
不過這些都不是葛宸羽將手機打開勿擾模式的原因，她坦言自己最主要的原因還是因為父親離世，讓她備受打擊，在父親高凌風過世前，葛宸羽常常接到高凌風的病況訊息，每次接到電話，父親的病情總是沒有好轉，讓她相當害怕再接起電話，擔心一通來自家裡的來電，心愛的家人就會離開自己身邊。
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