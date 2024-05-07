日本工程師搭台灣捷運驚呆！點名「3優點」狂讚厲害：真的好先進

蘋果發表會哪裡看？今晚10點線上直播　「3平台」最流暢還附字幕

▲蘋果台灣時間今（7）晚10點將舉辦發表會，採用線上轉播的方式進行，果粉3平台朝聖最流暢。（圖／翻攝官網）
▲蘋果台灣時間今（7）晚10點將舉辦發表會，採用線上轉播的方式進行，果粉3平台朝聖最流暢。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果在台灣時間今（7）晚10點即將舉辦發表會，採用預錄影片線上直播，想要流暢的觀看蘋果發表會，可以在哪裡收看？官方自薦兩平台，一為蘋果自家官網，流暢度最高且支援多種字幕，另外就是Apple TV App，其實YouTube上的Apple頻道也能收看。這次傳聞會有M3晶片的iPad Pro，M2 iPad Air和新款Apple Pencil等重磅新品亮相，相當值得期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡蘋果自家官網（連結請點
蘋果發表會可以在蘋果自家官網收看，手機、平板都可以，畫面相當流暢，且點擊下方的字幕選項，還可以更改不同語言的字幕，目前有英文、日文、德文、法語、簡體中文等，但目前尚未支援繁體中文。

🟡Apple TV 平台
想要在大螢幕觀看發表會，除了用手機、平板投影之外，如果有Apple TV，開機也能直接收看，享受大螢幕的觀看體驗，更加舒適，且即時性、流暢度也非常高。

🟡Apple 官方YouTube（連結請點
蘋果官方YouTube會同步直播發表會，字幕的部分，如果有開啟預設會是英文，近年則有更多語言加入，包含日、德、法以及簡體中文字幕選項，可惜的是，官方YouTube關閉了聊天室，全球網友無法同步分享意見。

▲蘋果官方YouTube會同步直播發表會，可自行開啟字幕，但目前沒有繁體中文，僅支援簡體版，且官方關閉聊天室，全球網友無法同步分享意見。（圖／翻攝官網）
▲蘋果官方YouTube會同步直播發表會，可自行開啟字幕，但目前沒有繁體中文，僅支援簡體版，且官方關閉聊天室，全球網友無法同步分享意見。（圖／翻攝官網）
🟡「蘋果發表會」可以期待什麼？

這次發表會的主題定調為「Let Loose」，且邀請函上的海報上可以明確的看到一枝白色的筆，沒意外的話會是新iPad結合了新Apple Pencil，屆時相關的配件也會同步亮相。

外界盛傳iPad Pro會搭載OLED螢幕，處理器升級為M3晶片，有11和13吋兩個版本，並支援 MagSafe 充電。iPad Air也會有兩款，處理器會使用M2晶片，除了現行的10.9吋螢幕之外，還會有12.9吋的大螢幕版本。同場還有 iPad Pro 專用的巧控鍵盤，以及 Apple Pencil 3一起上架開賣。

蘋果示警！睡前「這樣」用iPhone恐受傷　充電器4狀況「快停用」

蘋果Apple ID出現「3跡象」！官方：恐遭盜用　開雙重認證保平安

蘋果驚爆大規模災情！用戶Apple ID被「強制登出」　還要重設密碼

iPhone「鬧鐘不會響」！害一堆上班族遲到　蘋果認了出包：修復中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞