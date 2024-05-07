蘋果發表會哪裡看？今晚10點線上直播　「3平台」最流暢還附字幕

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蘋果發表會可以在蘋果自家官網收看，手機、平板都可以，畫面相當流暢，且點擊下方的字幕選項，還可以更改不同語言的字幕，目前有英文、日文、德文、法語、簡體中文等，但目前尚未支援繁體中文。
🟡Apple TV 平台
想要在大螢幕觀看發表會，除了用手機、平板投影之外，如果有Apple TV，開機也能直接收看，享受大螢幕的觀看體驗，更加舒適，且即時性、流暢度也非常高。
🟡Apple 官方YouTube（連結請點）
蘋果官方YouTube會同步直播發表會，字幕的部分，如果有開啟預設會是英文，近年則有更多語言加入，包含日、德、法以及簡體中文字幕選項，可惜的是，官方YouTube關閉了聊天室，全球網友無法同步分享意見。
🟡「蘋果發表會」可以期待什麼？
這次發表會的主題定調為「Let Loose」，且邀請函上的海報上可以明確的看到一枝白色的筆，沒意外的話會是新iPad結合了新Apple Pencil，屆時相關的配件也會同步亮相。
外界盛傳iPad Pro會搭載OLED螢幕，處理器升級為M3晶片，有11和13吋兩個版本，並支援 MagSafe 充電。iPad Air也會有兩款，處理器會使用M2晶片，除了現行的10.9吋螢幕之外，還會有12.9吋的大螢幕版本。同場還有 iPad Pro 專用的巧控鍵盤，以及 Apple Pencil 3一起上架開賣。