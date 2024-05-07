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古天樂遭狠甩7巴掌！《九龍城寨》一掌入魂秒休克　爆嚴重後遺症

▲古天樂在《九龍城寨之圍城》中展現高超武技，卻遭蔡思韵狠甩7巴掌出現耳鳴，他開玩笑說：「第1巴掌已進入休克狀態。」（圖／華映）
▲古天樂在《九龍城寨之圍城》中展現高超武技，卻遭蔡思韵狠甩7巴掌出現耳鳴，他開玩笑說：「第1巴掌已進入休克狀態。」（圖／華映）

記者黃雅琪／綜合報導

香港動作鉅獻《九龍城寨之圍城》，5月1日率先於香港及中國上映，紛紛創下好成績，香港首日突破500萬港幣（約新台幣2100萬元）、中國已逾1.5億人民幣（約新台幣6.8億元）。古天樂直誇蔡思韵動作戲到位，他被對方打了至少7巴掌，搞笑形容：「第1巴掌已進入休克狀態！」甚至產生持續耳鳴後遺症。

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▲古天樂在《九龍城寨之圍城》中飾演龍捲風。（圖／華映）
▲古天樂在《九龍城寨之圍城》中飾演龍捲風。（圖／華映）
《九龍城寨之圍城》陣容集結古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯等演員，在片中全都獻出精彩打戲。古天樂飾演江湖中傳奇人物「龍捲風」，是九龍城寨裡的老大，功夫神乎奇技。他首次迎戰林峯時，先把手上抽到一半的香菸彈向空中，瞬間摔翻對方，自己再從地板彈跳起身，當古天樂還在半空中從倒立翻成站正落地的過程，竟又把菸接回手中，全程2秒、俐落帥氣。他被問到這個神技，冷笑說：「我每天在家都練8小時。」

▲古天樂（前）和林峯在《九龍城寨之圍城》中的首度衝突戲。（圖／華映）
▲古天樂（前）和林峯在《九龍城寨之圍城》中的首度衝突戲。（圖／華映）
古天樂受訪被問片中哪位演員打得最好？他提到片中狠狠給他一個耳光的蔡思韵：「整部片打得最好的應該是蔡思韵啦！」他搞笑反問同在現場的蔡思韵，究竟拍了幾次？古天樂接著說：「第1巴掌已經進入休克狀態，第2、3、4巴掌全部都沒反應了。事後要用冰敷，因為我拍完這幕還有其它戲沒拍，她的巴掌真的好大力，我怕會臉腫，甚至還有個掌印需要補妝；最慘的是這隻耳朵發出Vee Vee聲，聽不到了。」

雖然打了7、8個巴掌，但古天樂強調，是自己叫蔡思韵大力真打：「因為我怕假，用盡力打，這場戲好看最重要。」蔡思韵坦言巴掌是劇情需要：「後來見到他需要冰敷，好對不起、對不起！但我沒辦法，喊了Action我就必需要用真力。」

▲古天樂在《九龍城寨之圍城》片中有許多精彩打戲。（圖／華映）
▲古天樂在《九龍城寨之圍城》片中有許多精彩打戲。（圖／華映）
古天樂在片中其實還有更多更激烈的動作場面，包括他與洪金寶的拚鬥，一度遭對方長棍攻擊抵喉。古天樂談到洪金寶說：「我拍過很多次他當武術指導的片，但我們是第一次一起演戲，與他打是開心的，他打得很精彩，做武術指導拍的電影都很精彩，有機會跟他打一次也是個很難忘的經歷。」

電影重金打造重現80年代香港知名「三不管地帶」九龍城寨，古天樂回憶剛進入場景時：「覺得好貴呀，要花好多錢搭，但搭得好真、好像，我自己都沒有去過真的城寨；但透過這個景好像置身其中，感受到生活是怎樣的不見天日，當中的電線錯綜複雜，我都是第一次見到。」

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