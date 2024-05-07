趁移民潮「換血」？11萬中國人才赴香港　「留港不留人」進行中

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根據《大紀元》報導，香港特首李家超4月30日出席記者會時表示，截至今年3月底，已經有約11萬人經由個人才計劃來港。其中「高才通」共收到約7.7萬宗申請，共6.2萬宗已獲批。他並稱，估算「高才通」計劃每年可以為香港帶來約340億的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。
李家超指出，「高才通」人才在港主要從事管理及專業工作，收入中位數約5萬元，更有人收入高達10萬元或以上，甚至20萬元或以上。
港府指出，除了經濟貢獻之外，高才通計劃人才及其配偶普遍較為年輕，過半的年齡為40歲以下，加上他們亦帶同年幼的子女定居香港，政府認為，他們可為本地勞動力增添生力軍，亦對香港人口結構帶來正面影響。
「高才通」在2022年底推出後，僅7週內就收到逾萬份申請。香港勞工及福利局局長孫玉菡表示，過萬份申請當中有三分之二來自中國，三分之一來自海外。孫玉涵亦強調不排除來自海外的申請都是中國籍人士，故難以細分申請者是來自何地。有媒體引述消息透露，「高才通」有約九成半的申請者，都為中國籍。
旅美時政評論家季達向《大紀元》表示，由於很多香港反共人士的上一輩大部分是從中國通過各種管道來到香港，因此中共不在乎這些人離開，對中共來說，中國人數很多，輸出一些人口過來填補香港的空缺輕而易舉。
報導指出，多年前中共就開始計劃以中國人替代香港精英，在曾蔭權擔任香港特首的年代，親共建制派人士提出人口換血的說法，用「中國精英」取代本土香港人。後來中共官媒也大肆提出「新香港人」的說法，將香港人分為新、舊兩類，所謂「要除舊迎新」，意思是剷除原有港人，「留港不留人」的說法因而開始流傳。
而在2020年5月23日，親共港媒《東方日報》突然發表題為「國安法劍及履及留香港不留暴民」的評論文章，首次披露中共「決心留港不留人」政策。
文章聲稱，「就算全港有兩百萬人支持反對派，這些人若不認同一國，就應該扶老攜幼移民他去，好行夾不送（走好兼不送），無謂（不要）留在香港搞風搞雨。」
文章更稱，要留在香港的必須是愛國愛港，尊重一國。「中央便可趁此機會，徹底改革行政、立法、司法、教育、房屋等問題，實行留港不留人。」
季達表示，不久後中共就在香港實施「港版國安法」，之後針對民主派採取的一系列清理行動，就是在為「留港不留人」做準備。「對於中共來講，香港有其極為重要的戰略地位，現在香港出現移民潮，中共趁機將香港換血，『留港不留人』正在實施當中。」