蘋果發表會前夕突上架新品！2024「Pride」系列錶帶5/22陸續開賣
蘋果今（7）晚10點舉辦特別活動，外界盛傳會有4款新iPad Pro和iPad Air，同時新款Apple Pencil也會加入。搶在發表會前，蘋果突襲式的上架新品，推出2024「Pride」驕傲特別系列編織單圈錶環，售價3100元，預計5月22日開賣，同系列的錶面以及動態 iOS 和 iPadOS 背景圖片，會跟著iOS 17.5上架。
記者周淑萍/綜合報導
迎接6月全球「同志驕傲月」，蘋果向來力挺LGBTQ+ 族群，從2016年推出第一款彩虹版錶帶後，接著每一年的5月都會有以「彩虹」為主軸的新款錶帶，今年來到了第9年，推出了全新 Pride 版編織單圈錶環，售價3100元。除了錶帶之外，Apple Watch和iPhone 桌面都能套用相同設計的動態桌面，藉此應援同志驕傲月。
今年的特別版編織單圈錶環採用螢光設計，靈感源自多面驕傲旗幟，展現 LGBTQ+ 社群的力量和美麗。此款錶環的接頭處有以雷射蝕刻的「PRIDE 2024」字樣。整體的設計黑色和棕色象徵黑人、西班牙裔和拉丁裔社群，以及受 HIV / 愛滋病影響的人，而粉紅色、淺藍色和白色代表跨性別和非二元性別者。
在 Apple Watch 上，顏色沿著錶面上的每個數字呈現，並在使用者移動手腕時，根據陀螺儀提供的資料即時反應。在 iPhone 和 iPad 上，彩色光束拼出「Pride」字樣，並在使用者解鎖裝置時鮮活地移動。全新 Pride Radiance 錶面以及 iPhone 和 iPad 背景圖片即將隨 watchOS 10.5、iOS 17.5 和 iPadOS 17.5 一同推出。