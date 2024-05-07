Formosa Sexy力拼年度啦啦隊王座！催票曬「9人比基尼照」引暴動
台灣職業籃球聯盟PLG（P. LEAGUE+）近日舉辦「年度啦啦隊」票選活動，曾獲選冠軍的福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」為了再度獲得冠軍王座，今年特別曬出殺手鐧，公開9名啦啦隊員的比基尼合照及梗圖來進行拉票，讓不少粉絲直呼Formosa Sexy又辣又可愛，並紛紛表示：「投起來！」
記者張一笙／綜合報導
PLG自2022年首度舉辦年度啦啦隊票選活動，Formosa Sexy憑藉精湛的舞技及表演，成為首屆年度啦啦隊得主，未料隔年衛冕失利，被富邦啦啦隊「Fubon Angels」超越搶下。今年Formosa Sexy全員再度捲土重來，曬出隊員的比基尼合照，試圖在投票最後1天再拉一波投票，照片一出就吸引超過5800名粉絲朝聖。
Formosa Sexy在官方IG上曬出照片，並寫下：「我投Formosa Sexy年度啦啦隊的原因？投票倒數！拿這個圖片去逼你的朋友投Formosa Sexy！」並附上梓梓、賴可、Ariel、虔虔、小雞、貝兒、盼盼、MOMO、蕾蕾等9位成員穿著比基尼的照片。Formosa Sexy不僅個個身材火辣，也不忌諱搞笑扮醜，官方IG在第2張照片曬出團員們的搞笑個人照片，成員們也紛紛在底下留言催票。
不少粉絲看到以後，紛紛在底下留言表示：「第一張噴鼻血，第二張吐血」、「沒有原因，投就對了」、「投起來」、「第二張讚」、「這招真是太厲害惹」。
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