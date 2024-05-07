健保點值有望1點1元？薛瑞元鬆口：醫護先加薪20%再談
8大醫事團體呼籲政府支持健保點值一點一元，前衛福部長陳時中則建議健保總額先瘦身。對此，衛福部長薛瑞元今（7）日認為，可以先幫醫護加薪，再實施一點一元，這方向可以討論。
記者許若茵／台北報導
國民黨在2024年總統選舉時曾喊出健保點值「1點1元」政見，準總統賴清德選前醫療政見，也跟進「保障點值」的承諾。國民黨隨即在立院提案，提出健保法第62條條文修正草案，點值低於1元時，就以公務預算補足至1元將進行審查。為此，台灣醫院協會、醫學中心協會等8大醫護團體4月30日發聲明力挺修法。
陳時中日前提出，一下就把健保總額拿掉，在整體醫療費用仍高之下，隨之而來的風險也不小，因此，他建議健保總額可先瘦身，並增加脫離總額的給付項目，以解決現在眾多不同內容、不同目標的項目全部收在總額管理的問題。
對此，薛瑞元今日出席醫福會部醫院第11屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮暨記者會，會前他接受媒體採訪時回應，對於陳時中建議，他並不清楚具體內容，但這也是一個可以討論的方向，像是健保署長石崇良提到可以從住院DRG（診斷關聯群）開始保障1點1元，這也是一個方向，至於8大醫事團體提出健保點值能夠保障1點1元，就可以為醫事人員加薪20%，這就可以考慮，是不是先加薪20%，才可以保障1點1元，這可以討論看看。