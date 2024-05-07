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想7月底拿到退稅款嗎？3大條件一次看　並建議這樣領取最快速安全

▲你報稅了嗎？想要首批收到退稅款，只要符合3大條件，國稅局建議可使用網路申報，並採用「直撥退稅」，退稅款就會在7月31日當日自動撥入指定帳戶，省時、便捷又安全。（圖／NOWnews資料照）
▲你報稅了嗎？想要首批收到退稅款，只要符合3大條件，國稅局建議可使用網路申報，並採用「直撥退稅」，退稅款就會在7月31日當日自動撥入指定帳戶，省時、便捷又安全。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

你報稅了嗎？如果想要首批拿到退稅款，要符合3大條件，財政部國稅局建議，採用網路申報包括手機報稅，並選擇「直撥退稅」，退稅款就會在今年7月31日當日直接撥入你的指定存款帳戶，不必擔心退稅憑單遺失或被冒領，同時可免去往返金融機構提兌的時間，也是最安全且快速的退稅方式。不過，國稅局也提醒，使用網路申報一定要走完報稅流程，確認申報資料上傳成功，才算完成申報程序，才不會因一時疏忽，而遭補稅處罰。

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財政部台北國稅局表示，今年綜所稅申報至5月31日截止，第一批退稅時間為7月31日，只要是採網路申報的退稅案件；符合稅額試算並以線上或電話語音確認回復之退稅案件及符合稅額試算並於5月10日前以書面方式向戶籍所在地國稅局確認的退稅案件，都可在首批拿到退稅款。

由於從111年度開始，以二維條碼及人工申報（不含逾期申報）退稅案件已列為第2批退稅，於10月底退稅，較第一批退稅時間晚3個月，因此，國稅局建議民眾採用網路申報，並且選擇「直撥退稅」是最安全且快速的退稅方式，退稅款將於113年7月31日當日直接撥入納稅義務人指定的存款帳戶。

▲你報稅了嗎？若想要首批拿到退稅款，國稅局建議採網路報稅，並選擇「直撥退稅」，快速又安心。（圖／財政部提供）
▲你報稅了嗎？若想要首批拿到退稅款，國稅局建議採網路報稅，並選擇「直撥退稅」，快速又安心。（圖／財政部提供）
至於未採用「直撥退稅」方式或退稅款無法轉入存款帳戶者，則由國稅局寄發退稅憑單，納稅義務人須於兌領有效期限內，持憑單至金融機構辦理託收或提兌，會比較耗時又費力。

此外，國稅局也提醒，利用手機版或線上版報稅系統下載的「查調資料稅額估算表」或編修所得及扣除額資料後由系統試算的「檢核用計算表」，均僅提供納稅義務人參考，使用網路申報一定要走完報稅流程，執行申報資料上傳步驟並確認報稅系統顯示「申報成功」訊息，才算完成申報。以往曾有民眾運用網路申報系統試算出應自行繳納稅額後，未執行申報資料上傳步驟即離開系統，雖有繳納稅款，仍屬未完成申報。

至於如何確認網路申報是否成功？國稅局表示，可以至財政部電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw）個人／國人綜合所得稅／綜所稅結算申報／申報及繳稅結果查詢，輸入納稅義務人身分證統一編號、民國出生年及驗證碼，即可查得檔案編號、申報日期、申報時間、附件上傳檔案數、附件上傳成功檔案數及繳稅紀錄等資訊，至於繳稅紀錄因資料彙整上傳時間需2個工作天，因建議民眾自繳稅次日起第3個工作天再查詢，所查詢到的資料會較為完整。

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