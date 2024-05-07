想7月底拿到退稅款嗎？3大條件一次看　並建議這樣領取最快速安全

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由於從111年度開始，以二維條碼及人工申報（不含逾期申報）退稅案件已列為第2批退稅，於10月底退稅，較第一批退稅時間晚3個月，因此，國稅局建議民眾採用網路申報，並且選擇「直撥退稅」是最安全且快速的退稅方式，退稅款將於113年7月31日當日直接撥入納稅義務人指定的存款帳戶。
至於未採用「直撥退稅」方式或退稅款無法轉入存款帳戶者，則由國稅局寄發退稅憑單，納稅義務人須於兌領有效期限內，持憑單至金融機構辦理託收或提兌，會比較耗時又費力。
此外，國稅局也提醒，利用手機版或線上版報稅系統下載的「查調資料稅額估算表」或編修所得及扣除額資料後由系統試算的「檢核用計算表」，均僅提供納稅義務人參考，使用網路申報一定要走完報稅流程，執行申報資料上傳步驟並確認報稅系統顯示「申報成功」訊息，才算完成申報。以往曾有民眾運用網路申報系統試算出應自行繳納稅額後，未執行申報資料上傳步驟即離開系統，雖有繳納稅款，仍屬未完成申報。
至於如何確認網路申報是否成功？國稅局表示，可以至財政部電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw）個人／國人綜合所得稅／綜所稅結算申報／申報及繳稅結果查詢，輸入納稅義務人身分證統一編號、民國出生年及驗證碼，即可查得檔案編號、申報日期、申報時間、附件上傳檔案數、附件上傳成功檔案數及繳稅紀錄等資訊，至於繳稅紀錄因資料彙整上傳時間需2個工作天，因建議民眾自繳稅次日起第3個工作天再查詢，所查詢到的資料會較為完整。
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