限購令鬆綁也沒用！中國「五一」民眾只看不買　新房銷量暴跌47%

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據《證券日報》報導，一名位於北京西五環外的房屋銷售員透露，假期看房人多，「五一」前3天該專案賣了20多套房，「北京新政前，周末一天也就賣個兩、三套，平日一天一、兩套」，顯示部分處於觀望的人現在可直接來定房。
早在北京之前，上海、廣州、深圳、杭州、天津、西安和海南等地的限購措施也略為鬆綁。例如，上海已在1月31日繳滿社保五年的外地居民，可在外環以外的區域限購一套房屋。而成都鬆綁得更徹底，已自4月29日起，不再審核戶籍、社保等購屋條件，也不限制購買套數。
但《美國之音》引述中國最大獨立房地產市場研究機構之一的中國指數研究所（China Index Academy）發布的數據，在為期五天的五一假期期間，22個具有代表性的城市每日成交量與2023年同期相比暴跌了47%，幾近被腰斬。其中，廣州和上海等一線特大城市，銷量下跌甚至超過60%。
中指研究所表示，新房市場仍舊受到調整壓力；仍有下調首付比率、降低房貸利率、印花稅及費用的空間。
從重點城市來看，今年五一假期期間，北京、廣州、深圳、成都、南京、濟南等地部分優質項目到訪量增加明顯，但觀望情緒仍在，其中北京、濟南2024年五一假期日均成交面積較去年假期均表現成長，且均高於2019年假期水準；而多數三四線城市樓市表現一般，市場成交與近幾年五一假期數據相比普遍表現下降。
「諸葛找房」分析師認為，整體來看，今年五一假期樓市交易數據並未明顯改善，樓市仍處於緩慢復甦階段，短期內成交熱度較難趕超去年。
此外，在五一假期期間，與房市行情一樣受到公眾關注的是民眾出遊的消費情況。中國官方數據顯示，在今年五一長假期間，國內旅遊出遊人數達到2.95億人次，總計消費金額為1669億元人民幣，比起疫情水平成長了13.5%，比解除疫情封控後的2023年的五一長假期增加12.7%。然而，人均消費的金額卻只有565.7元，比疫情前的2019年同期却下跌了11.5%。
在房市持續下滑、青年失業率高企以及通縮壓力之下，提振消費者信心是中國當局今年面臨的關鍵挑戰之一。《路透社》報導引述分析表示，整體上，民眾在收緊腰帶，信心仍受到抑制。儘管民眾想要體驗生活，仍舊出行，但是卻在購物上花費更少了。