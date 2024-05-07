5成4上班族自評公司「幸福企業」　最在意固定加薪、福利、休假

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這讓該名網友忍不住直呼自己現在待的新公司簡直是「幸福企業」，基本準時下班朝九晚五，遲到早退請假事前說一聲即可，工作做完即可，休假幾乎不會被打擾，甚至客戶偶而不合理要求，長官也會自己處理，請婚假被主管知道還包上萬元超大紅包祝福。
不過，該名網友發文引發網友正反看法不一，有網友表示，除了主管包紅包的部份，其他都滿基本的，還不到幸福企業，是因為前份工作太爛有比較才會覺得這樣就很好吧」、「只要工作在合理範圍，同事好相處，老闆會為員工著想，對我來說就是幸福企業了」、「只能說很多時候都是運氣，進去後不好我會馬上離開」、「這才是一間正常的企業，不算幸福企業」、「算正常之上了啦，責任制不常加班老闆出手又大方已經羨煞多少人」、「再爛的公司待久了換到一家比較正常一點的公司都會認為是佛心公司」。
根據1111人力銀行調查指出，有5成4上班族自評目前任職公司是「幸福企業」，而心目中的幸福企業應該具備條件包含每年固定加薪79.8%、福利優於同業67.1%、給予員工休假優於勞基法57.4%、升遷管道透明56.7%以及工時可彈性安排54.4%。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，每個人對幸福感受度不同，有人認為敘薪條件要優於業界，有人在意同事相處融洽氛圍，更有人偏愛年年調薪的企業。若企業想要降低人員流動率，除了提供優於同業的薪資水準，體制內透明合理的升遷制度，讓員工明白認真付出的可以獲得回饋，才能穩定人心。
曾仲葳表示，企業主懂得尊重並感謝員工付出，也是上班族在意的關鍵之一，老闆把員工當作人才，才能發揮即戰力，反之若不重視員工的存在價值，就很快會面臨人才流失窘境，反而白白耗費人事培訓成本。