日圓回貶破154！換匯還有更甜價可撿嗎？專家：不急的人可等一下
日本央行在上周出手干預後，日圓兌美元急升至151.85，但現在又回貶到154價位，哈日族期待日幣換匯還有更甜價可撿嗎？對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（7）日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓走勢仍要看美元臉色，只是目前看來日圓要再貶破160不太可能，預估短線可能在155上下整理，建議不急著換匯的人，稍微可以再等一下，若最近要出國，有換匯需求，有下來就可買一點。
記者顏真真／台北報導
若就投資面來看，陳有忠認為，非美貨幣還有很多投資標的，像是歐元、英鎊，不應以日圓為優先選擇，畢竟日圓與美元利差仍大，除非美國降息，美元也才會走弱，日圓雖然有回升，一旦回貶速度也會很快，日本央行不干預又回貶，日圓波動加劇，較難操作，建議，有實質需求再持有日圓。
雖然日圓今日又貶破154，但由於新台幣兌美元開升後，盤中也翻貶，並貶到32.414元，日圓兌新台幣換匯價沒有便宜多少，台灣銀行日圓現鈔賣出價今日最低來到0.2131元，至於日圓換匯價否還有更甜價可期嗎？陳有忠表示，目前看來日本央行日圓兌美元的底線就是160，要再貶破160不太可能，除非美元指數升破107，可能性也不高，日圓接下來還是要看美元臉色，短線美元可能在105至106震盪，日圓預估也會在155上下整理。
因此，若2、3個月後才要去日本，還不急著換日幣的人，陳有忠建議可以稍微等一下，或等到月底新台幣表現相對較強再換匯，這樣比較可以換到好價格，至於最近要出國的人，若有看到便宜價格就可以買一點。
※【NOWnews 今日新聞
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