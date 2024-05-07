Energy復出擠爆香堤大道！當年為何解散收攤 粉絲透露這一原因
台灣最殺舞蹈男團Energy睽違多年再度合體，周日才在信義區舉辦簽唱會，現場吸引超過5000名粉絲擠爆香堤大道廣場，坤達、TORO、牛奶、阿弟、書偉等人更是霸氣宣示，要將現場所有人手上的專輯全部簽完，5人從下午4點一路簽名簽到隔天凌晨3點才結束，超高人氣在社群上引發不少人討論。今（7）日在PTT八卦板上有鄉民以「Energy真的那麽多人喜歡，當初怎會沒戲唱？」為題發文，引發不少人討論，不少粉絲一致認同Energy會解散的原因是：「最有人氣的TORO跑了！」
記者張一笙／綜合報導
該名鄉民在PTT上寫下：「Energ最近又火起來了，可是如果真的那麽多人喜歡Energy，當初怎麼會搞到沒戲唱收攤的？」不少經歷過那個年代的粉絲紛紛表示：「最有人氣的TORO跑了！」、「真的紅的只有TORO。」、「合約不是嗎？」、「那團當年只紅一個TORO好嗎！」、「當年不關心這團，但只對TORO有印象。」、「當年也是TORO覺得只有他自己紅，就跳出去了。」
Energy於2002年7月12日成立，創始成員有牛奶、阿弟、書偉、坤達、TORO等5人，出道隔月就在中正紀念堂舉辦大型演唱會。不過隔年7月，當時人氣最高的成員TORO（郭葦昀）因為與經紀公司之間的糾紛，因而選擇單飛，團隊人氣因此急轉直下。而TORO單飛後，與小村、達倫、偉孝等人組成團體「台風」，成績也是不溫不火，2006年團體解散後逐漸轉往幕後發展。
TORO曾在受訪時表示，當年的Energy真的非常紅，是紅到「難以想像的畫面」，一旦出門就會被認出來，而且會有很多粉絲跟在後面，TORO形容那種場景，就像香港電影《古惑仔》中陳浩南後面跟著一群小弟的樣子，去錄影結束離開時，還會有70台計程車追著跑。
TORO也在受訪時表示，當時的自己也在曾巨大的成功中迷失過，而且不僅僅是他，而是全體成員都迷失過。由於Energy「出道即巔峰」，因此讓團隊成員一時之間找不到努力的方向，或許這也是TORO決定單飛的原因之一。
Energy從2002年到2009年之間歷經團員多次更動，但聲勢卻早已無法跟出道時相比，2005年團長牛奶決定專注舞蹈事業宣布退團，隨後成立自己的經紀公司培育新人。Energy隨後也補進團體的專屬舞者唐振剛，但仍舊無法擺脫人氣低迷的窘境，2009年Energy宣佈各自單飛朝各領域發展，直到今年1月1日成立官網，終於宣布回歸歌壇。
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