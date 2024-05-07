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中市YouBike尖峰時無車可借　議員：調度欠精準

▲議員黃守達等人指出，YouBike缺車問題嚴重，尖峰時段近200站無車可借(圖／柳榮俊攝2024.5.7)
▲議員黃守達等人指出，YouBike缺車問題嚴重，尖峰時段近200站無車可借(圖／柳榮俊攝2024.5.7)

記者柳榮俊/台中報導

目前台中市YouBike已達1333個站點，越來越多人養成使用公共自行車通學通勤的習慣，今(7)日市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任指出，YouBike缺車問題嚴重，尖峰時段近200站無車可借，要求交通局應朝增加車輛的方向前進，並建立追蹤模式，加強調度。

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黃守達指出，自YouBike1.0系統於去年6月退場之後，YouBike車輛數就減少了6000輛，現在僅有10158輛。而台中市目前YouBike設有共25816車柱，整體車輛數與車柱數比為1比2.5，等於2.5個車柱，才配置有一輛車。


黃守達進一步指出，他調閱交通尖峰與離峰的YouBike站點狀況發現，早上7:50到8:30之間，竟高達195站完全無車可借，而即便是離峰的下午3:30，依然有89站處於無車可借的狀態。可見目前YouBike車輛數相當不足，調度也有欠精準。


黃守達表示，台北市目前車輛與車柱比是1比2，但無車可借現象仍然嚴重，目前也有繼續增加車輛數的規劃。台中沒道理滿足於現況，應該朝增加車輛的方向前進，以免市民總是看得到、吃不到。


不僅車輛數問題，黃守達也提到，根據最新YouBike站點熱門排行，前五名依排序為捷運水安宮站、大慶車站、五權車站、臺中車站（建國路口）、秋紅谷。這些站點當中車柱數卻有明顯落差，如秋紅谷有99個車柱，而位居熱門首位的捷運水安宮站卻僅有37個車柱。黃守達認為，除了持續增加站點，原站點的車柱數量也有檢討調整的空間，以減緩在尖峰時段總是無車可借的窘境。


謝志忠更表示，2022年台中市是全台灣第一個引進電動輔助車的城市，目前台中市有300台；去年開始各縣市也開始跟進，目前台南市有500台、高雄市與桃園市各有600台、台北市今年有1000台，115年會達4500台，新北市下半年也會有2000台，而台中市是第一個推動電輔車到現在卻只有300台，六都最後，數量根本遠遠不夠，另豐原只有6台、后里2台，山城除了新社有1台，東勢、石岡、和平都掛0，強烈要求市府儘速增設YouBike電輔車，讓民眾輕鬆，城市環保。


議員要求，台中市交通局應該引入大數據分析，動態追蹤各時段YouBike的車輛分佈、數量，建置符合市民需求的分配模式，才能精準調度，解決無車可借問題。

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