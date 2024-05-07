黃偉哲開箱國宴伴手禮　滿滿臺南味展現台南人的熱情

520總統就職國宴首度在臺南舉辦，不論是官方和民間皆以自家辦喜事的心情看待，為讓賓主盡歡，臺南市政府用心準備在地伴手禮，臺南市長黃偉哲今(7)日特別邀請府城之聲廣播電臺康銀壽董事長與伴手禮廠商，共同舉行開箱記者會，期待專為520國宴特製的臺南特色伴手禮組合，能讓國宴賓客滿載而歸，感受臺南人熱情辦喜事的待客心意。
記者郭俊暉／台南報導
520越來越近，國宴伴手禮，這次是由官方、民間做夥來準備，黃偉哲說，臺南已經準備好歡迎國際貴賓到訪，參加國宴吃好料拿伴手禮，同時也順便了解廠商奮鬥的過程跟事蹟，因為這些優質廠商不僅是臺南之光，也是臺灣之光。
黃偉哲表示，這次為520國宴特製的臺南特色伴手禮組合，有特製臺南400提袋，內部裝有「深緣及水-酥餅禮盒」、「古寶無患子-活膚皂禮盒」、「臺風造酒-臺南風味精釀啤酒」、「臺南果醬男孩-紅酒桑椹果醬」以及「臺塩海洋鹼性離子水」，禮品皆出自臺南在地知名廠商，一手提袋裝滿臺南400豐厚人情味，要讓外賓有吃有喝，回家後還能沐浴在臺南傳統的瑰寶裡。
康銀壽同樣熱情贊助另一袋特色伴手禮，把譽為「鹽中的魚子醬」之北門頂級鹽花、鳳梨酥以及吳寶春麵包，裝入專門設計的「臺灣LV」茄芷袋內，符合賴總統選在臺南舉辦國宴的「越在地、越國際」精神。
南市府強調，除了總統府準備的總統就職紀念酒以外，這兩袋臺南特色伴手禮組合，皆是由黃偉哲和康銀壽精心挑選的一時之選。今日的開箱記者會，特地邀請相關伴手禮廠商出席，所有廠商要用實際行動展現臺南人迎接國際賓客的熱情與用心。