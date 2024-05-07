巷仔內／照片現端倪？彭麗媛扯出「山東幫上位、江青第二」之爭

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從習近平正式上台以來，「彭麗媛會成為下一個江青嗎」這個問題，就已盤旋在許多關心中國時政的人心中，演藝人員出身的彭麗媛，在遇到習近平之前的人生，貌似與政治扯不上邊，但彭麗媛提供的「軟實力」，親民形象與受歡迎的程度，被視為習近平贏得人民和軍隊的秘密武器，而她與習近平的愛情故事也獲得官媒大篇幅報導，對於中共領導層來說，曝光自己的個人生活並不尋常。
經常陪同丈夫出訪的彭麗媛，積極參與國際會議，擔任世界衛生組織（WHO）「結核病和愛滋病防治親善大使」、聯合國教科文組織（UNESCO）促進女童和婦女教育特使；儘管近年國際社會對於中共、習近平的觀感越來越負面，但不可否認，彭麗媛在軟化習近平形象方面，發揮了至關重要的作用，也為中國的外交做出強而有力的貢獻。
話說回來，「中央軍委幹部考評委員會專職委員」這個頭銜之所以引起關注， 一方面是因為擁有中國人民解放軍少將軍階的彭麗媛，自從2017年卸任解放軍藝術學院院長後，在軍中的職位一直不明，若「中央軍委幹部考評委員會專職委員」的頭銜屬實，意味著彭麗媛似乎更上一層樓。另一方面，則涉及中央軍委幹部考評委員會的角色、權力、功用。
公開資料顯示，「中央軍委幹部考評委員會」成立於2016年，在中國官媒的形容詞裡，曾描述這個機構的設立，是為了全面深入貫徹軍委主席負責制，確保精準科學選人用人的重要舉措，以適應領導指揮體制改革，提升選人用人公信度及權威性。
換言之，「中央軍委幹部考評委員會」的成立，與將官的選拔很有關係，而習近平自掌權以來，做出多項「改革強軍」的戰略決策，堅信「強國必須強軍，軍強才能國安」，多次深化國防和軍隊改革，陸續組建中央軍委紀律檢查委員會、中央軍委監察委員會、中央軍委政法委員會、中央軍委軍事科學研究指導委員會...等等，足見習近平實現「中國特色強軍之路」的意志。
在這種背景下，彭麗媛擔任中央軍委幹部考評委員會專職委員一事，就相當耐人尋味了，況且她還有第一夫人這個身分在。尤其中國軍事高層動盪頻傳，被以貪腐為由弄下台者不在少數，其中不乏習近平一手拉拔的心腹，政權不穩之際，讓枕邊人去中央軍委幹部考評委員會任職，似乎也是緩解習焦慮的方法之一，甚至還傳出，習近平有意扶持彭麗媛入中共中央政治局，與當年毛澤東之妻江青的路徑類似。
此外，彭麗媛出身山東鄆城，若在人事上確實有薦舉權，在中共官場大清洗之時，也有利於「山東幫」上位，比如中國現任國防部長董軍、武警部隊司令員王春寧等，剛好就都是山東人，至於是否與彭麗媛有關，信者彼此心照不宣。
只是，雖然彭麗媛的曝光度越來越高，但她跟江青是否真有可比性、是言之鑿鑿還是言之過早，都需要更多考證，儘管她似有崛起之勢，但在毛澤東之後，中共傳統的政治環境，偏向限制女性的角色，精英領導小組、中央政治局委員名單上，女性少之又少。擁有一位「過於高調」的第一夫人，對中國和她本人來說，可能都是危險的，這點或許可以從江青的結局看出，因此後來的中國國家主席夫人，即使更受人民歡迎，還是應確保自己的風頭不會蓋過丈夫。
那麼，有關「中央軍委幹部考評委員會專職委員彭麗媛來校調研高層人才隊伍」的照片在近期曝光，又是何用意？撇去照片真實性不談，不排除是對習不滿的中共內部人士想藉機發難，引起輿論關注，畢竟習近平效仿毛澤東、將江青推上政治舞台的風險並不低，指不定何時就會有大事發生。隨著三中全會即將在7月登場，加上所謂的彭麗媛「新身分」逐漸浮出水面，未來共軍是否會出現更多異常，值得關注。