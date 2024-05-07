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台中隔壁橘貓「太貪吃」！頭像貼門口禁入　一臉哀怨：幫我開門啦

▲台中這隻橘貓總是跑到隔壁店家串門，店家在門口貼上牠頭像，要客人別幫牠開門爆紅。（圖／翻攝貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club臉書）
▲台中這隻橘貓總是跑到隔壁店家串門，店家在門口貼上牠頭像，要客人別幫牠開門爆紅。（圖／翻攝貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

本喵愛串門，錯了嗎？台中一隻橘貓疑似太貪吃被店家列為黑名單，還把橘貓的頭像貼在門口，圖文並茂要客人別幫牠開門。橘貓被拒於門外，一臉哀怨轉頭看向鏡頭，彷彿在對拍攝者說：「幫我開門啦！」爆紅，拒絕橘貓入店的店家也公開回應了。

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原PO日前在「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」臉書公開社團發文，上傳兩張照片，店家在玻璃大門上貼上橘貓頭像，標語寫著「橘貓不是我們の！是隔壁寵物店の，請勿開門讓牠進來！我有4隻貓，也是貓奴！但這隻我無法收容」，怕客人沒看清楚警語，門下踏板處也貼警語「橘貓不是我們養的！不要開門讓牠進來！」

▲橘貓在門口痴痴地望著店內，背景好寂寞。（圖／翻攝貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club臉書）
▲橘貓在門口痴痴地望著店內，背景好寂寞。（圖／翻攝貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club臉書）
橘貓被「公告」禁入　一臉哀怨：幫我開門啦

橘貓被拒於門外，一臉哀怨轉頭看向鏡頭，彷彿在對拍攝者說：「幫我開門啦！」原PO猜測，看來是太會吃了，被拒絕往來了。貼文引發討論，由於門口上還標註「禁紙奧客進入」，貓奴笑翻說：「肯定是奧客！」、「笑死，蹭吃蹭到被黑名單」。眾人紛紛敲碗店家名，求朝聖一波。

▲橘貓頭像被貼門口，地上還有加強版標語。（圖／翻攝貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club臉書）
▲橘貓頭像被貼門口，地上還有加強版標語。（圖／翻攝貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club臉書）
當事禁橘貓入店的店家公開回應了！他們是台中北屯路一家廣告招牌設計印刷公司，公司小編當天急忙在臉書粉專發文，解釋那隻橘貓名叫「旺來」，是隔壁寵物店的店貓，是隻可愛又貪吃的孩子，不讓牠進門的原因是因為「會欺負我們家的店貓」，澄清「絕不是牠太貪吃變黑名單」。

小編說明，他們平時都會餵旺來吃點心，但因為太多客人誤會旺來是他們家的貓咪，因此才會做玻璃貼提醒。小編也分享旺來視角的4隻店貓，笑說要是大家路過店門口，有機會見到店貓和旺來隔著玻璃，大眼瞪小眼的逗趣畫面。

▲店家自曝橘貓旺來視角畫面！沒想到這店貓們的互動也很有戲啊。（圖／翻攝EDS品辰廣告(Excellent Design Studio)臉書）
▲店家自曝橘貓旺來視角畫面！沒想到這店貓們的互動也很有戲啊。（圖／翻攝EDS品辰廣告(Excellent Design Studio)臉書）
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