台中隔壁橘貓「太貪吃」！頭像貼門口禁入 一臉哀怨：幫我開門啦
本喵愛串門，錯了嗎？台中一隻橘貓疑似太貪吃被店家列為黑名單，還把橘貓的頭像貼在門口，圖文並茂要客人別幫牠開門。橘貓被拒於門外，一臉哀怨轉頭看向鏡頭，彷彿在對拍攝者說：「幫我開門啦！」爆紅，拒絕橘貓入店的店家也公開回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」臉書公開社團發文，上傳兩張照片，店家在玻璃大門上貼上橘貓頭像，標語寫著「橘貓不是我們の！是隔壁寵物店の，請勿開門讓牠進來！我有4隻貓，也是貓奴！但這隻我無法收容」，怕客人沒看清楚警語，門下踏板處也貼警語「橘貓不是我們養的！不要開門讓牠進來！」
橘貓被「公告」禁入 一臉哀怨：幫我開門啦
橘貓被拒於門外，一臉哀怨轉頭看向鏡頭，彷彿在對拍攝者說：「幫我開門啦！」原PO猜測，看來是太會吃了，被拒絕往來了。貼文引發討論，由於門口上還標註「禁紙奧客進入」，貓奴笑翻說：「肯定是奧客！」、「笑死，蹭吃蹭到被黑名單」。眾人紛紛敲碗店家名，求朝聖一波。
當事禁橘貓入店的店家公開回應了！他們是台中北屯路一家廣告招牌設計印刷公司，公司小編當天急忙在臉書粉專發文，解釋那隻橘貓名叫「旺來」，是隔壁寵物店的店貓，是隻可愛又貪吃的孩子，不讓牠進門的原因是因為「會欺負我們家的店貓」，澄清「絕不是牠太貪吃變黑名單」。
小編說明，他們平時都會餵旺來吃點心，但因為太多客人誤會旺來是他們家的貓咪，因此才會做玻璃貼提醒。小編也分享旺來視角的4隻店貓，笑說要是大家路過店門口，有機會見到店貓和旺來隔著玻璃，大眼瞪小眼的逗趣畫面。