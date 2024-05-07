曾收爆炸預告！沖繩市公所發現疑「炸彈行李箱」 千人緊急避難
日本沖繩那霸市公所今（7）日在市公所大廳發現了一個可疑的金色行李箱，經過廣播協尋卻無人認領，由於先前曾接收到爆破威脅，因此懷疑行李箱是爆裂物，隨即通報警察前來處理。同時，市公所內部員工和一般民眾約1000人被疏散至附近的國小避難。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《琉球放送》、《沖繩電視台》等媒體報導，位於那霸市泉崎的那霸市公所在7日中午，發現一個金色的可疑行李箱被放置在1樓的綜合詢問櫃台前，那霸市公所職員隨後用館內廣播尋找行李箱失主，但廣播4次卻無人出現認領，因此向警察通報市公所內出現了可疑物品。
據那霸市當局表示，6日曾接收到一封由自稱是律師的人所寄出的電子郵件，內文威脅將在7日下午1時34分引爆那霸市文化藝術劇場，還稱「會有很多人死亡」，因此那霸市公所處於高度警戒狀態。
警方接獲通報後，隨即派遣爆破處理小組前往那霸市公所，但目前尚未能釐清威脅郵件和行李箱之間的關聯。但為了以防萬一，那霸市公所在通知警察後也全面關閉，並且將館內員工和一般民眾共1000多人疏散至鄰近的國小避難。
一名前來市公所的30歲男性表示，「我一進到市公所內，就看到職員們很慌張，同時也聽到『請快去避難』的廣播。我整個嚇到了，只能趕緊離開，希望不會發生什麼事情。」