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影／上帝要我幹的！美男子持槍闖教堂槍擊牧師　意外卡彈反遭制伏

▲美國賓州一間教堂於週日禮拜時，遭一名男子持槍闖入，牧師險遭槍擊，所幸手槍卡彈，槍手隨即被制伏。（圖／翻攝自Ｘ）
▲美國賓州一間教堂於週日禮拜時，遭一名男子持槍闖入，牧師險遭槍擊，所幸手槍卡彈，槍手隨即被制伏。（圖／翻攝自Ｘ）

國際中心顏得智／綜合報導

美國賓州北布拉多克（North Braddock）一間教堂，於當地時間周日進行禮拜時，一名男子突然持槍闖入，並試圖朝台上證道牧師開槍，卻意外卡彈，隨即被在場進行禮拜的信徒制伏，驚險畫面全程被錄下。

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綜合《CBS》、《WTAE News》報導，這名持槍男子是26歲的波萊特（Bernard J. Polite），他在當地時間5日下午1點多左右，來到一間居住地教會（Dwelling Place Church），闖入證道的會堂，並持槍對著站在台前講道的牧師格林（Glenn Germany）。

男子扣下板機，牧師見狀後隨即往自己的左方躲避，意外的是，男子的槍在此時卡彈，只見男子仍不放棄，上前追擊牧師，隨後，教堂的執事麥卡利斯特（Clarence McCallister）與一旁聽道的信眾隨即上前，合力將波萊特制伏在地，並將他手上的槍拿走，直到警察趕到現場。

由於這場禮拜在線上進行網路直播，過程全被曝光，波萊特被捕後向警方辯稱，他之所以會持槍闖入，是「上帝要我這麼做」，目前他面臨殺人未遂等多項罪名。

這名牧師在槍手被捕後，與槍手有了些對話，他表示，這名男子顯然面臨著精神方面的疾病，因此在他腦子裡出現這樣的聲音。

值得注意的是，就在波萊特被逮後，警方在波萊特的家中也發現了一名被槍殺的男子的屍體，被確認為56歲的德瑞克·波萊特 (Derek Polite)，他是教堂事件槍手的親戚。


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