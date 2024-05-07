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黃國昌就像「這位」十大槍擊要犯　學者：黑幫小弟要先立投名狀

▲學者沈榮欽以「劉煥榮」譬喻黃國昌。（圖／記者葉政勳攝）
▲學者沈榮欽以「劉煥榮」譬喻黃國昌。（圖／記者葉政勳攝）

政治中心/綜合報導

台灣民眾黨立院總召黃國昌近日的言行受到各界檢驗，加拿大約克大學副教授沈榮欽昨（6）日撰文指出，黃國昌就如同「十大槍擊要犯」中的劉煥榮，因為要加入黑幫要先立投名狀，才能被視為自己人，沒有比昔日太陽花明星反對抗中保台更好的投名狀。

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沈榮欽在臉書發文表示，《周處除三害》的原型劉煥榮原來是小幫派成員，後來被同樣出身台中眷村的忠堂堂主董桂森看上，吸收進入竹聯幫。根據《鏡週刊》的報導，劉煥榮接下的第一件任務就是幹掉大湖幫的某位老大。劉煥榮為了完成任務，耐心跟監3個月，終於在台中市三民路埋伏成功將對象槍殺。

沈榮欽指出，沒有比昔日太陽花明星反對抗中保台更好的投名狀了，「這是黃國昌利益交換重要的一步，倒是交換什麼，頗令人好奇」。沈榮欽也表示，黃國昌不是第一次這樣做了，若真是如此，也不令人意外就是。

他接著分析，為什麼黃國昌要以民眾黨黨團的名義封殺民進黨立委沈伯洋修正《兩岸人民關係條例》的「立委赴中納管案」，甚至連討論都不允許，就直接退回程序委員會？他分析了幾個疑點：

第1、本屆立委上任以來，因為國民黨佔多數，所以民眾黨籍的黃國昌一直都是以不投票的方式配合國民黨運作，即使讓民眾黨團成為國民黨團側翼，其立委被譏為薪水小偷，也不會主動提案退回。

即使是傅崐萁訪中歸國，欲尋求表現之際，都沒有正式提案退回，為何反而是黃國昌搶著提案效忠？

第2、黃國昌向來對民進黨展現出躁鬱症狀，不僅在議場對范雲咆哮，連沒有攝影機在場的排隊時刻，也會突然起乩咆哮。然而黃國昌提案退回後，立院的民進黨立委在驚愕之餘，真正對黃國昌高分貝批評時，黃國昌卻一改常態，坐在座位安靜不敢反駁。為什麼黃國昌的表現如此反常？

第3、案子遭到退回後，黃國昌依舊不敢在臉書說明，這點也不太尋常。黃國昌向來用「問A答B」的方式，在臉書高調抨擊民進黨，但是對於本次提案，連「問A答B」都不敢提，反而派出由其舊日部署擔任暗樁的陳昭姿立委代打，遭到沈伯洋駁斥，黃國昌本人則完全不敢接招，既不敢解釋退回的理由，更不敢像昔日一樣「有種來辯」般與沈辯論。這也頗不尋常。

沈榮欽強調，對於這些不尋常之處，最可能的解釋就是，黃國昌和國民黨團總召傅崐萁等國民黨高層有所默契，「黃國昌就像劉煥榮一樣，小弟加入幫會要先立功，有了投名狀，才能被視為自己人，才能夠繼續談下一步交換」，當然，沒有比昔日太陽花明星反對抗中保台更好的投名狀了，這是黃國昌利益交換重要的一步，倒是交換什麼，頗令人好奇。當然，黃國昌不是第一次這樣做了，若真是如此，也不令人意外就是。

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