熱火總裁罵Jimmy Butler「時機微妙」！今夏談續約Wade是前車之鑑

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「士官長」Jimmy Butler受傷勢影響 今年季後賽皆未出賽
Jimmy Butler首輪系列賽由於受到右膝韌帶傷勢影響，球隊對上塞爾提克的比賽都未能出場，熱火最終也在系列賽上以1:4不敵塞爾提克，再度挑戰「老八傳奇」未能成功，後續休賽季Butler的動向備受關注，會不會留隊目前也無從得知。
根據美媒報導，Jimmy Butler合約還有兩年，他明年夏天會有球員選擇權，不過他這個休賽季想要爭取一份為期2年總價1.13億美元（約36.8億新台幣）的延長合約，熱火總裁Pat Riley則表示，「現在球隊內部尚未討論過這個問題。」
《ESPN》指出，熱火的考量點在於Jimmy Butler的出席率，雖然他是球隊陣中最重要的球員，尤其是Butler在季後賽的表現，但他即將滿35歲，年紀也會是熱火考量的因素之一，另外士官長因為傷病、休息，或是其他原因而缺席的時間，來到了將近26％。
Pat Riley指出，「對我們來說，投入這些資源是一個相當重大的決定，除非你有一個人每天晚上都能健康出賽，這是不爭的事實。」他也在訪談中大讚Jimmy Butler是一名最能打動人心，同時令人難以置信的選手。
Butler年紀不小、想在熱火養老不容易 前車之鑑是Dwyane Wade
Butler已經34歲了，通常這個年紀開始，球員會慢慢失去巔峰狀態，因此許多球隊在開給這種年紀的明星球員合約時，會更加仔細斟酌，熱火更是如此。當年Riley就因為對熱火「隊魂」Dwyane Wade太過吝嗇，導致後者負氣離隊。
Wade巔峰時期主動降薪，以幫助熱火可以有更好的薪資操作空間去簽下LeBron James和Chris Bosh，組成「三巨頭」陣容。但在他因膝蓋問題而狀態不若當年後，Riley不願意開大約給他，他因此決定在2016年離隊加入芝加哥公牛，那一年Wade也是34歲。
Butler無疑是熱火隊史一個時期中的指標性人物，但是其在球隊的成就顯然和Wade無法相比，後者都無法拿到「養老合約」，以Butler這些人的出勤率以及他的年齡來看，他想要Riley乖乖給錢，恐怕更不容易。
Jimmy Butler狂妄言論惹議 熱火總裁勸他閉嘴
不過Jimmy Butler日前去觀賞一級方程式賽車（F1）邁阿密站的一席話，也讓總裁感到不滿。當時的Butler對鏡頭放話，「如果我有打，波士頓（塞爾提克）就得打包回家，紐約（尼克）肯定也會打包回家。」
Pat Riley對於這番「狂妄」的言論則是表示，「我在想，『那是Jimmy在惡搞還是真的？』，如果你沒有在對上波士頓（塞爾提克）或紐約（尼克）時上場比賽，那麼對這些球隊的批評，你應該最好閉嘴。」
雖然Riley的話是話粗理不粗，不過對自家球星如此直接的批評，也很難不被外界討論。或許這一個夏天，雙方都會更稠密地考慮彼此未來的合作關係。
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