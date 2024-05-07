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達比修有日美通算198勝！傷癒連10局無失分　大膽調投球機制見效

▲聖地牙哥教士隊日籍強投達比修有拿下本季第2勝，日美通算累計198勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖地牙哥教士隊日籍強投達比修有拿下本季第2勝，日美通算累計198勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

聖地牙哥教士隊的達比修有今（7）日於客場對戰芝加哥小熊隊，主投5局無失分，被擊出3支安打，投出3次三振、1次四壞球，拿下本季第2勝，賽後防禦率降至2.94。此役過後，達比修有距離日美通算200勝僅剩2勝之遙。達比修有在賽後表示：「今天控球沒有上次好，但球速和體力都有所提升，很慶幸能拿下勝利。」

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大膽調整投球機制　尋求最佳狀態

達比修有表示：「今天我大膽地調整了投球機制（投球姿勢），雖然球速和力量都有不錯的表現，但放球點稍為有些瑕疵，導致速球的變化球效果不佳，我會持續針對這方面進行調整。」

談到調整投球機制的原因，達比修有解釋，「今年我的球速不如以往，因此決定重新檢視自己的投球姿勢，我回顧了過去的投球影片和練習方式，並重新閱讀相關書籍，最終做出調整。」

達比修有進一步說明調整投球機制的原因，「如果我繼續沿用舊的投球姿勢，只會導致被打爆，所以我必須理解自己的最佳狀態，並朝著那個目標努力，因此我決心做出改變。」

調整投球站位　提升滑球壓制效果

此外，達比修有也調整投球站位，自從他從傷兵名單（IL）歸隊後，就決定將投球站位移至三壘側，「我希望能投出更犀利的滑球，如果我從站在投手丘中間投球，打者會比較容易掌握，而且在投二縫線速球時，我的身體比較容易提早開掉，所以做出調整。」

達比修有在傷癒歸隊後近2場比賽、主投10局無失分，好表現歸功於他勇於求變，他說：「這也為我增添了信心。下一次先發登板還有5天時間，我會再接再厲，持續調整投球機制，力求更加穩定。」

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