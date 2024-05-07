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是你嗎？有人中1億大樂透卻沒來領獎　投注地點、開獎時間曝光

▲台灣彩券公司表示，目前在領獎期限內，大樂透只剩下1位億元頭獎主還沒現身領獎，所幸領獎期限至7月15日，還有時間可以兌獎。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券公司表示，目前在領獎期限內，大樂透只剩下1位億元頭獎主還沒現身領獎，所幸領獎期限至7月15日，還有時間可以兌獎。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

大家都想買彩券試手氣，看能否一夕致富成為億萬富翁，可是卻有人中了1億大樂透頭獎，至今卻還沒來領獎。台灣彩券公司今（7）日透露，目前中威力彩、大樂透在領獎期限內，頭獎只剩1位大樂透億元得主還未現身領獎，於4月12日開在新北市林口區的招鑫來彩券行，領獎期限至7月15日，曾在這家投注站買過這期大樂透的人，趕快找出來彩券對獎，也許你就是這名頭獎幸運兒。

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今年4月12日第113000043期大樂透開出的中獎號碼3、5、12、15、17 及39，特別號24，結果有1注獨得1億元頭獎，並從新北市林口區文化一路1段135巷12號1樓的招鑫來彩券行所開出。

不過，台彩表示，目前在領獎期限內，大樂透及威力彩頭獎只剩大樂透4月12日這期億元頭獎主還未現身領獎，其他都已把頭獎彩金領走了，而這名頭獎幸運兒還有時間可以領獎，領獎期限至7月15日截止。

據了解，過去曾有1名30歲家庭主婦養號2年多，在以自選號多期投注下，中了大樂透頭獎，但因放到忘記了，等到領獎最後一天下午找水電費帳單時，才發現放在帳單旁邊的彩券，後來用台彩App對獎後發現中了5萬以上的大獎，再拿到彩券行對獎， 確認中頭獎後，趕快聯絡台彩兌獎，差一點就與頭獎擦肩而過。

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