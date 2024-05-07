刮刮樂新品來了！總獎金破18億 還有3個頭獎500萬、5個200萬
刮刮樂又有新款推出！台灣彩券公司今（7）日再推出「財氣爆棚」及「歡喜慶端午」這2款新刮刮樂，總獎項超過326萬個，總獎金逾18億元，並有3個頭獎500萬元及5個頭獎200萬元，其中「財氣爆棚」的整體平均中獎率更超過4成。
記者顏真真／台北報導
台彩說明，今日推出的「財氣爆棚」每張售價500元，票面以時尚型男開著滿溢金幣美鑽的拉風跑車、象徵財氣大發的閃爍數字8、裝滿金銀財寶的金庫與價值持續飆升的999.9金磚等財富圖騰組合成5個刮獎遊戲區，在閃耀星芒的背景襯托散發出財氣逼人的華麗感，提供「一刮即中」、「刮三中三」、「刮六中三」、「對幸運號碼」及「刮二中二」等繽紛多元玩法，刮獎樂趣爆棚，頭獎500萬元共有3個，5000元（含）以上的獎項超過6萬個，總中獎率42%，總獎金逾10.5億元。
同日上市的還有「歡喜慶端午」每張售價200元，票面以歡欣鼓舞、蓄勢待發的擬人化Q版金粽為主角，搭配閃亮金幣、金蛋共同呼應遊戲主題，傳遞全民歡喜迎接端午佳節的興奮心情，玩法簡單有趣，遊戲刮區內也特別將龍舟、龍舟旗、粽子等各種端午應景元素作為遊戲符號，增加刮獎的樂趣，頭獎200萬元共有5個，1000元（含）以上的獎項超過23萬個，總中獎率33%。