郭富城遭爆鬧翻古天樂！《九龍》往死裡打 城城哥：只有1人能活
香港動作鉅獻《九龍城寨之圍城》，古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯等實力派巨星獻出精彩打戲，另一位沒出現在海報上的關鍵角色，是導演鄭保瑞特別請到郭富城驚喜擔綱。他的演出毫不輕鬆，不但與古天樂上演「剃鬍兄弟情」，雙強生死決鬥更是拍攝了三天三夜，郭富城還開嗆古天樂：「兩個人只有一個人能活著出去！」
記者黃雅琪／綜合報導
天王郭富城是全片重量級的關鍵角色，他蓄短鬍、梳油頭，詮釋心狠手辣的「殺人王」，手執鐮刀散發殺人不眨眼的凌厲氣勢。電影裡他和飾演「龍捲風」的古天樂是昔日好兄弟，甚至敢安心躺在古天樂面前，讓他在下巴脖子抹泡剃鬍，無防備的肢體互動，顯現兩人超好情誼。
郭富城的角色對老闆忠心盡責，對兄弟也義無反顧，但當兩者衝突令他天人交戰，他的一大重頭戲是與古天樂的生死決鬥，不但情感扣人心弦，場面更是火爆精彩，郭富城嗆聲古天樂：「兩個人只有一個人能活著出去！」雙方大膽蒙住眼睛對決，兵器無情揮砍，這場在古廟的關鍵大戰，雙強打得天昏地喑，足足拍了三天三夜，效果十分震撼。
《九龍城寨之圍城》重金打造重現80年代香港知名「三不管地帶」九龍城寨，武打動作場面接二連三、高潮迭起。本片在香港上映5天，票房速破2000萬港幣（約新台幣8300萬元）、中國大陸更登上冠軍，衝破3.55億人民幣（約新台幣16億元）；台灣觀眾也可以在5月17日，欣賞精彩動作片《九龍城寨之圍城》。
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