李亦伸大讚灰狼「教科書級」防守！直言：金塊近兩年打最爛的比賽

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首先，李亦伸點出金塊整場比賽只拿下80分，應該是這支衛冕軍過去2年來打得最糟的一場比賽。灰狼在防守對位表現出色，內線球員Karl-Anthony Towns、Jaden McDaniels，或是替補上場的Naz Reid，都可以扛得住金塊的內線進攻。
此外，尤其在後衛部分，不論是Anthony Edwards、Mike Conley，即便有身材劣勢下，在一對一的防守端也是密不透風，使得金塊隊後衛Jamal Murray、Kentavious Caldwell-Pope沒辦法獲得對位優勢。甚至，連錯位的Aaron Gordon、Michael Porter Jr.也都佔不到便宜。
參考湖人過往難關 對付金塊關鍵在後場防守
另一方面，李亦伸也表示從這點可以看出，過去兩年湖人為什麼對金塊沒轍，因為後衛的防守絕對是關鍵。並且他也認為，湖人必須放掉D'Angelo Russell，因為只要D'Angelo Russell在，湖人的後場防守強度就沒辦法拉高，甚至在球權分配上也會有問題。
最後李亦伸也大讚灰狼「教科書級」的防守，不論是一對一、輪轉協防或是全面換防也好，整體的防守緊密度高。同時，這也如同他在賽前所預測的，灰狼會是金塊的剋星，而金塊在吞下2連敗後，將回到灰狼主場，若Jamal Murray無法率領金塊打出更流暢的進攻，那很有可能會完蛋。
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