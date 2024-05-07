Switch新版機種要出了！任天堂證實「1年內公開」 6大更新搶先看
任天堂 Switch 將推出新型機種的消息在近幾個月不斷流傳，而今（7）日社長古川俊太郎終於在任天堂官方X發文證實，後續機種確定將於本財年度（2024年4月至2025年3月）公開，但新機種不保證仍會以 「Switch」命名，官方僅用「後續機種」作為代稱。
記者張志浩／綜合報導
任天堂社長古川俊太郎在推文中提到：「任天堂自2015年3月發布Nintendo Switch後已經有9年的時間，而任天堂將於這個財報年內發布有關Nintendo Switch的繼任機型消息。今（2024）年 6月將舉辦 Nintendo Direct（發表會）介紹下半年 Switch 遊戲陣容，但請注意，發表會中不會提到任何 Switch 繼任機。」
面對突如其來的消息，全球玩家可說是又驚又喜，畢竟相隔9年後，終於有機會入手新版 Switch，眾人更期待「後續機種」的效能可以應付更多精緻遊戲大作，「要開始存錢了」、「原來之前真的不是假消息」、「也是時候了，準備用金錢懲罰任天堂」、「不知道體積會變大還變小，超級期待。」
事實上，Switch 出待機行從2015年3月就發布，2017年3月正式開賣，據外媒爆料，Switch 「後續機種」與舊版Switch大致有幾項差異。
◾螢幕增至8吋
◾掌機解析度為1080P
◾原先的 Joy-Con 改為磁吸手把、並有新按鍵、卡槽
◾改良新支架以調整更多角度
◾擁有Type-C接孔
◾支援4K 畫質