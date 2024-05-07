COMEBUY嚼配聯名 Extra無糖口香糖 一起嚼出你的好狀態
近年來市場流行吹起喝「荔枝」風味的飲品，但大家知道最先推出荔枝飲品的手搖店是哪一家嗎？COMEBUY 熱賣 17 年的經典荔枝系列，每到夏天總會讓客人念念不忘來上一杯，正宗荔枝的香甜蜜，其中「荔枝玉露」還加入獨家好嚼的荔枝凍，總讓人沁心涼還能嚼出飽足感。本次為滿足(嚼不停)的快感，特別找來一樣好嚼又換上新包裝「extra無糖口香糖」聯名合作，凡於 2024 年 5 月 15 日起至全台 COMEBUY 現場門市購買經典「荔枝玉露、玉荷冰綠、玉荷冰綠晶球」，單筆消費即可獲得extra無糖口香糖試吃包(一包二粒)，總共 185,000 包要送給懂喝、懂嚼的粉絲。另外，針對年輕 Z 世代同學，於2024 年 6 月 1 日起至門市出示有效學生證，即可再獲得全新輕巧 extra無糖口香糖10粒裝(一條10粒；全台共 10,000 條)，以上兩項贈品，數量有限，贈完為止。炎炎夏日好喝的荔枝飲品，嚼出你的好狀態！
生活中心／綜合報導
熱銷十七年風味 香甜荔枝系來襲
COMEBUY 今年邁向第二十二年，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。進入夏天之際，以熱銷經典 17 年「荔枝玉露」，搭配獨家荔枝凍，讓每口好像吃得到新鮮荔枝果肉一般，是夏日消暑清香甜蜜的首選飲品。另一款「玉荷冰綠」則以獨家荔枝風味加上清香淡雅的茉莉綠茶，相比市售一般綠茶即使無糖也好喝，帶著特殊荔香甜瞬間使人降溫，推薦再搭配寒天晶球的紮實口感，絕對是咀嚼系粉絲不能錯過組合。炎炎夏日不管選擇哪一杯？每一口必能感受到夏天荔枝的水果香甜。
EMO時chew一下！無糖口香糖首選extra讓你不完美也很OK
extra深知Z世代除了勇於探索與突破，也容易有突然來襲的emo困擾，因此，即日起全新推出「10粒裝extra無糖口香糖」，共有薄荷與清檸薄荷兩種口味。主打輕巧、方便攜帶，一條在手就像外掛的扭轉心情鍵，想要隨時隨地轉換心情、穩定內在情緒，就chew一下extra無糖口香糖，即便現在不夠完美也很OK，接住自己、嚼出你專屬的好狀態！
此外，extra無糖口香糖全系列也將陸續換上全新繽紛外衣，以搶眼色彩的包裝傳達品牌的經典口味與各式好狀態心境。經典的薄荷口味採用舒緩情緒的安定藍、熱情紅的沁甜草莓口味溫暖你心房、樂觀橘是香濃蜜瓜口味、清蘋萊姆口味則是充滿希望的期盼綠，而清檸薄荷口味採用飽和度十足的開心黃，就要你開心百分百！現在起，不論是emo到谷底或壓力山大，就來兩粒extra「嚼出好狀態」吧！