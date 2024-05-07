陳庭妮被提醒「越來越不像妳」！老師一看大驚：女鬼同床一個多月
由陳庭妮、丁春誠、蔡凡熙、林暉閔所主演的戲劇《幸福房屋事件簿》在今（7）日舉辦首播記者會，劇情描述各式各樣的凶宅案例，陳庭妮要跟蔡凡熙一起組成「凶宅調查小組」，完成上司丁春誠交辦的任務，幫房仲公司整理出凶宅地圖。而在現實中，陳庭妮也透露自己曾遇過靈異事件，在某次拍戲入住飯店時，一進門就聞到房間有股香味，但她也沒多想，直到後來都睡不飽，還被同事說「長得越來越不像妳」，公司便趕緊找專業人士來幫忙處理。
記者洪生儒／綜合報導
陳妮庭在今（7）日出席《幸福房屋事件簿》的首播記者會時，被問到「看房經驗」時，她則透露，自己也有看過磁場怪怪的房子，那間房位於信義區，地段蠻好的，但是她一開門就感覺到有一股力量，一直想要把她往外推，「感覺到頭暈是基本的，還覺得有一種好像踩不到地板、一直要往下墜的感覺，那股力量讓我無法走過客廳！」後來房仲也機靈的趕緊將她帶出門外，「可能他也是第一次去，也有被嚇到的感覺。」
另外，陳庭妮也提到自己過去曾住過詭異的飯店，甚至還跟鬼同床長達一個多月的時間，當時她一進到房間就有聞到裡面有股特別的香水味，不過沒感覺到不舒服，就也沒多想。沒想到，後來陳庭妮拍戲的狀態越來越差，同事還看到她印堂發黑，跟她說「妳長得越來越不像妳...」，再加上扣好的耳環會莫名其妙掉下來，她便趕緊尋求專業的老師協助。
後來，老師跟陳庭妮說，有個女鬼已經跟她同住一個多月了，「老師說我的神經很大條，說我睡到祂的床了，然後祂用了各種辦法要叫我離開。」陳庭妮便趕緊換到另一間房間住，然後回家一趟請家裡的祖先幫忙溝通跟保佑她，狀況才漸漸緩解。
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