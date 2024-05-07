鐵鎚打死女師逃死刑！家屬怒吼批司法不公　斥法官：書讀到哪去了

我是廣告 請繼續往下閱讀
7日上午，延宕多年的女屍命案更四審，此案件過去歷經多次審理，歷任法官均認為兇嫌劉志明手段兇殘，接連5度判處死刑，褫奪公權終身。而更四審結果出爐，高等法院高雄分院認為，劉志明犯案後應無搶奪2000元，且認為應有教化可能性，改判無期徒刑，全案定讞。
針對此結果，死者丈夫得知後怒斥法官「很糟糕的判決」，痛批「不知道法官讀書讀到哪裡去了」，表示，法院只著重兇嫌是否搶2000元，且認定非計劃性殺人、搶劫未遂，完全忽略他寫的「補述書」，還要求家屬證明被搶2000元，實在無法理解這樣的判決，最後更沉痛表示，無法再相信司法。
劉志明更四審判決出爐，再度引發輿論爭議，因為其過去曾5度判死，讓被害者家屬痛批司法。今年4月23日，由大法官組成的憲法法庭，針對死刑是否違憲作出言詞辯論，據了解，台灣最後一次執行死刑，是在2018年翁仁賢縱火弒親案，之後已連續6年無執行死刑，而全台37名死囚集體聲請死刑釋憲案，也引發討論，紛紛聚焦於台灣是否廢死議題，而廢死之後又有何配套措施？
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110