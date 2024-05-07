翠玉白菜旁簽名「距離3公分」  　故宮還原狀況認疏失

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黃健豪續指，更誇張的是，有民眾檢舉，日前南院庫房居然被清潔人員無故進出，「這行為簡直無法想像，過去在電影裡面才能看到的情節，居然在故宮南院出現」。
對此，故宮晚間說明，3月11日由故宮及南市美術館專業人員進行借展文物卸展作業。卸展過程中，雙方代表在文物安全優先、不移動翠玉白菜前提下，依據〈文物狀況檢視報告書〉進行點交、檢視與簽署工作。在點檢確認文物狀況時，本應依標準作業程序待文物撤離後，再進行簽署作業，此過程確實未合乎標準作業規定，故宮與南美館雙方確有疏失。
故宮表示，本案陳報首長後，院長刻就業務主管及執行人員，予以嚴正告誡，並召開多次檢討會議，另由副院長余佩瑾召開會議檢討布卸展流程，5月1日院長蕭宗煌再度親自召開會議，要求布卸展作業流程，並修訂於本院「文物安全維護作業手冊」，要求布、卸展工作執行前，應召開工作會議，確保相關作業人員工作行進有序，依標準作業流程確實執行。
有關南院外包清潔人員隨意進出庫房缺失，故宮表示，去年南院處庫房修繕及新置角鋼層架完成，當時庫房並未存放任何文物，112年2月4日及5月30日，依規定程序陳報首長同意由承辦人員分別於2月15日及6月9日，帶委外合約廠商10名清潔人員入庫，進行各約1週清潔工作。
故宮透露，今年3月25日南院處同仁內部稽核比對，發現廠商抽換2位不在原提報名單人員。經首長同年4月17日批核進行調查課責並提報考績會懲處。案於5月6日考績會審議，決議退回南院處，重新檢討研提懲處名單。
故宮提到，廠商違規部分，4月12日召開履約檢討會議依約計罰，並依政府採購法第101條暨其執行注意事項等規定進行後續程序，下週蕭宗煌將親赴南院召開庫房作業流程檢討會議，務求徹底改善南院庫房管理，加強出入庫作業身分查核，杜絕類似情形再度發生。