全大運／鏈球一姐余雅倩破大會衛冕金牌　赴中國取經感受鐵血訓練

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25歲的余雅倩，身高175公分，原本為排球隊，直到國三才轉練田徑鐵餅，高一在張銘煌的妻子羅嘉鎔建議下，到新北高工專攻鏈球。2021年她首次突破全國紀錄，也達標杭州亞運，歷經大賽洗禮後，田徑協會再助一臂之力，推向國際舞台。
「中國選手平均水準非常高，教練說我就只有三次機會，一定要至少65公尺以上，所以主要挑戰前三擲就要把成績發揮出來。」余雅倩坦言中國訓練模式嚴苛，鐵血式教練，一開始學習滿挫折，不太容易適應，但慢慢習慣後，良性競爭，成績也開始起來。
余雅倩主要改善速度和力量，肌力成長，動作協調性連接佳，不會重心晃動，整體也變得比較流暢，「身體有變結實，肌肉量提升，整體大力量，原本在國訓深蹲下肢，但在那邊核心力量要求後，原本140公斤，現在成長到160公斤。」
「對於巴黎奧運，一開始確實有一點點想法，但跟教練聊過，以現階段來說，先把動作技術穩定，再去思考，很感謝田協給我這機會，好好去備戰2026名古屋亞運，巴黎奧運就順其自然，有就有、沒有就沒有，重要是自己有所成長。」接下來余雅倩規劃，六月初參加台灣國際田徑公開賽，接著南韓木浦投擲賽，夏天再前往中國進行第二階段訓練，等到十月全國田徑錦標賽返台，期許未來超越自己，開創新的全國紀錄。
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