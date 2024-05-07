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全大運／鏈球一姐余雅倩破大會衛冕金牌　赴中國取經感受鐵血訓練

▲驗收中國移訓成果，「鍊球一姐」余雅倩在113年全大運打破大會紀錄，衛冕金牌。（圖／全大運提供）
▲驗收中國移訓成果，「鍊球一姐」余雅倩在113年全大運打破大會紀錄，衛冕金牌。（圖／全大運提供）

記者路皓惟/台中報導

台灣女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，在113年全國大專校院運動會（全大運）代表地主臺灣體大出賽，今（7）日田徑公開女生組鏈球決賽，擲出65公尺55，突破原先個人所保持的大會紀錄64公尺12。賽後她感激田徑協會，過去兩個多月的協助，前往中國江蘇淮安移地訓練，收穫頗豐，期待夏天再出發取經。

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「原本賽前設定，要挑戰全國紀錄(67公尺32)，但先以破大會為主，前面動作確實比較放鬆，成績有出來，達到第一個目標後，原本想挑戰第二個目標，但可能自己技術跟在中國學習到的，還沒完全熟悉，技術動作不太穩定，想用力，有點失誤。」余雅倩二月前往中國女子鏈球基地移地訓練70天，起初由於整體水準落差頗大，跟不太上進度，但她堅持訓練，逐漸有所突破。

25歲的余雅倩，身高175公分，原本為排球隊，直到國三才轉練田徑鐵餅，高一在張銘煌的妻子羅嘉鎔建議下，到新北高工專攻鏈球。2021年她首次突破全國紀錄，也達標杭州亞運，歷經大賽洗禮後，田徑協會再助一臂之力，推向國際舞台。

「中國選手平均水準非常高，教練說我就只有三次機會，一定要至少65公尺以上，所以主要挑戰前三擲就要把成績發揮出來。」余雅倩坦言中國訓練模式嚴苛，鐵血式教練，一開始學習滿挫折，不太容易適應，但慢慢習慣後，良性競爭，成績也開始起來。

余雅倩主要改善速度和力量，肌力成長，動作協調性連接佳，不會重心晃動，整體也變得比較流暢，「身體有變結實，肌肉量提升，整體大力量，原本在國訓深蹲下肢，但在那邊核心力量要求後，原本140公斤，現在成長到160公斤。」

「對於巴黎奧運，一開始確實有一點點想法，但跟教練聊過，以現階段來說，先把動作技術穩定，再去思考，很感謝田協給我這機會，好好去備戰2026名古屋亞運，巴黎奧運就順其自然，有就有、沒有就沒有，重要是自己有所成長。」接下來余雅倩規劃，六月初參加台灣國際田徑公開賽，接著南韓木浦投擲賽，夏天再前往中國進行第二階段訓練，等到十月全國田徑錦標賽返台，期許未來超越自己，開創新的全國紀錄。

▲余雅倩在113年全大運田徑公開女生組鏈球決賽，擲出65公尺55，突破原先個人所保持的大會紀錄64公尺12。（圖／全大運提供）
▲余雅倩在113年全大運田徑公開女生組鏈球決賽，擲出65公尺55，突破原先個人所保持的大會紀錄64公尺12。（圖／全大運提供）
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