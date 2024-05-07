調研：Q1全球平板電腦出貨出現復甦跡象　AI推動後市可期

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三星則位居第二，本季的出貨量為670萬台，較去年同期下降5.8%。歐洲和亞太地區競爭品牌的促銷活動以及缺乏新產品阻礙了三星的成長。不過，該公司正致力於透過在最新產品中加入人工智慧功能來改善用戶體驗，並專注於高階產品以把握今年的換機週期。
華為本季以年成長43.6%，出貨量達到290萬部穩居第三。這家中國科技巨頭可能受惠於其智慧型手機業務的復甦，市佔率與去年同期相比成長了2.8個基點。
聯想本季排名第四，年成長13.2%。與許多其他廠商一樣，自疫情以來，聯想憑藉其Tab P系列機型推動了可拆卸產品組合的成長。不過，平板電腦仍佔聯想出貨量的近80%。
小米以令人驚豔的成長保住了前五名的位置，年成長92.6%，出貨量達到180萬台。除了中國這個最大的市場外，小米幾乎在所有出貨地區都出現三位數的成長。
IDC行動和消費裝置資深市場分析師Anuroopa Nataraj表示，平板電腦市場在第一季開始出現復甦跡象。更多的成長將來自下一個更新周期，以及商用市場的成長，因為更多的平板電腦將被用於教育領域和「零工經濟(Gig economy)」。 然而，這些因素還不夠，因為來自個人電腦和智慧型手機的競爭將導致平板電腦市場前景黯淡。儘管如此，在人工智慧功能的推動下，平板電腦市場仍有潛在的上升空間，這與其他設備類型的預期類似。