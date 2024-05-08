吳寶春麵包也入列！台南金牌隊集結　打造最強賴清德國宴伴手禮　

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據悉，伴手禮挑選充滿巧思，入列品牌多發跡台南，其中更潛藏多位國際競賽常勝軍，品牌獲獎無數、外銷世界各地，揚名海內外。如台南果醬職人林韡勳深耕十年，多次拿下有「果醬界奧斯卡」之稱的英國世界柑橘類果醬大賽獎項，2023年更一舉奪下金牌；台風造酒則是台南首間精釀啤酒廠，精心打造具台灣風土的精釀啤酒，2022年在「WBA世界啤酒大賽」中取得2金2銀佳績，是出征世界各地國際啤酒賽事常勝軍；至於年營收超過12億的古寶無患子，產品成功進軍美國市場，在電商亞馬遜網站上一砲而紅，至今熱潮不退。
其中，看準市場潛力、跟上環保有機趨勢，成功打入美國市場的古寶無患子，特別為此次國宴伴手禮不惜重資，推出具台南在地特色的限量嶄新包裝，融入古蹟安平古堡、林百貨、孔廟、地方農漁特產品鳳梨、虱目魚，及地方香科活動燒王船、台南特有物種黑面琵鷺等元素，為國宴量身打造全新設計。
董事長王高榮表示，賴清德時任台南市長期間，推動農漁產業不遺餘力，加上今年適逢「台南400」，新任總統與台南淵源甚深，國宴又首度移師台南，「這一輩子也不一定有一次」、「賴總統是我們這裡的人，都在我們台南」，因此不計成本，一定要做得更好。
榮獲2022年WBA世界啤酒大賽金牌的台南在地啤酒廠台風造酒，品牌總監許承穎表示，此次特別選擇麻豆文旦與關廟鳳梨兩樣水果為基底釀造水果啤酒，一來是柚子、鳳梨產地皆源自台南，是在地著名農特產品；二則取自柚子「保佑子孫」、鳳梨「旺來」的吉祥諧音，為與會賓客獻上滿滿台南味的真摯祝福。
許承穎說，台風造酒以台南在地酒廠之姿被選為國宴伴手禮，「是一件對台灣酒廠很有鼓勵意義的事情」；談及包裝巧思，許承穎透露，瓶身設計結合「台南400」活動主視覺，搭配煙火慶祝圖像，象徵台南人共同籌辦國宴喜事，希望藉由國宴伴手禮，讓世界看見台南。
勇奪英國世界柑橘類果醬大賽金牌的10年台南果醬職人林韡勳受訪時表示，賴清德以前是台南市長，選到總統回來（台南），意義非凡，且以往國宴都選擇辦在台北，為呼應此次國宴首度移師台南，特別選擇以桑椹為主題的果醬，因為桑椹是台灣獨有的莓果，是家鄉的味道。
曾拿下世界盃麵包大賽個人金牌的吳寶春回憶，為了尋找適合的原料，他曾拜訪時任台南市長的賴清德，「我們一樣都是在很困苦的環境長大」，後來他相中來自台南東山的桂圓，從那時候開始，他就思考桂圓是不是可以再融入麵包，結合台南在地桂圓與台灣黑糖，推出國宴麵包，登上國宴殿堂，與國際接軌，也讓外賓更認識台南、更了解台灣。