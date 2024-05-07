蘋果發表會／新iPad、Pencil Pro重點功能懶人包　台灣價格出爐

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🟡iPad Air M2晶片
螢幕除了11吋之外，首度升級到13吋
配備 M2 晶片，與上一代相比，速度提升近 50%
橫向1200萬畫素前置相機
主鏡頭1200萬畫素超廣角
支援Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C)
可使用巧控鍵盤
提供藍、紫、星光色、太空灰四色
11吋128GB售價1萬9900元起、13吋128GB售價2萬6900元起
🟡iPad Pro M4晶片
提供13吋和11吋螢幕，使用Ultra Retina XDR 顯示器
具備ProMotion 自動適應更新頻率
1000尼特亮度
13吋厚度為5.1公釐，為Apple 歷年來最薄的iPad
全新M4晶片首發，算圖能力較M2提升4倍，CPU提升1.5倍
主鏡頭1200 萬像素廣角相機，支援4K 影片、ProRes
橫向 1200 萬像素超廣角前置相機，原深感測相機系統
支援Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C)
支援M4晶片可用的巧控鍵盤
提供銀色、太空黑
11吋256GB售價3萬4900元起、13吋256GB售價4萬5900元起
🟡Apple Pencil Pro
雙指按壓：可打開新面板，方便快速切換工具、線條粗細與顏色。
側轉：全新陀螺儀轉動 Apple Pencil Pro，就可控制各式硬筆和筆刷工具。
觸覺回饋：觸覺回饋引擎可精準回饋，當雙指按壓或點兩下時，會感到輕微震動以確認動作。
懸浮功能：可準確預覽下筆位置
點兩下：快速切換工具
支援「尋找」定位功能
可磁力吸附在 iPad 側邊，方便配對、充電與放置。
相容M4晶片iPad Pro和M2 iPad Air
售價4390元