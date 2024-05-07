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蘋果發表會／新iPad、Pencil Pro重點功能懶人包　台灣價格出爐

▲蘋果2024首場發表會由蘋果執行長庫克開場，先分享Apple Vision Pro產業狀況，同時聚焦本次發表會以iPad 為主角。（圖／翻攝官網）
▲蘋果2024首場發表會由蘋果執行長庫克開場，先分享Apple Vision Pro產業狀況，同時聚焦本次發表會以iPad 為主角。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果今（7）晚舉辦2024年首場發表會，正如外界預測，推出了配置M4晶片的iPad Pro，有11吋和13吋版本，起跳價3萬4900元，規格攻頂的話價格突破9萬；iPad Air則為M2版本除了11吋之外，還首度升級到13吋大螢幕；功能更威的Apple Pencil Pro也上場，多了觸覺回饋，「捏捏」切換工具，售價維持於上一代相同。快速整理發表會3大產品線新機亮點。

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蘋果首場發表會由蘋果執行長庫克開場，先分享Apple Vision Pro在不同產業都帶來相當大的幫助，包含醫療、電影等。同時聚焦本次發表會以iPad 為主角。由新款iPad Air打頭陣，推出M2晶片iPad Air，且首度推出13吋大螢幕。iPad Pro則略過M3晶片，成為全新M4晶片的首發裝置。

🟡iPad Air M2晶片

螢幕除了11吋之外，首度升級到13吋

配備 M2 晶片，與上一代相比，速度提升近 50%

橫向1200萬畫素前置相機

主鏡頭1200萬畫素超廣角

支援Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C)

可使用巧控鍵盤

提供藍、紫、星光色、太空灰四色

11吋128GB售價1萬9900元起、13吋128GB售價2萬6900元起

▲iPad Air 首度升級到13吋大螢幕。（圖／翻攝官網）
▲iPad Air 首度升級到13吋大螢幕。（圖／翻攝官網）
🟡iPad Pro M4晶片

提供13吋和11吋螢幕，使用Ultra Retina XDR 顯示器

具備ProMotion 自動適應更新頻率

1000尼特亮度

13吋厚度為5.1公釐，為Apple 歷年來最薄的iPad

全新M4晶片首發，算圖能力較M2提升4倍，CPU提升1.5倍

主鏡頭1200 萬像素廣角相機，支援4K 影片、ProRes

橫向 1200 萬像素超廣角前置相機，原深感測相機系統

支援Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C)

支援M4晶片可用的巧控鍵盤

提供銀色、太空黑

11吋256GB售價3萬4900元起、13吋256GB售價4萬5900元起

▲2024年的iPad Pro為M4晶片的首發機型。（圖／翻攝官網）
▲2024年的iPad Pro為M4晶片的首發機型。（圖／翻攝官網）
🟡Apple Pencil Pro

雙指按壓：可打開新面板，方便快速切換工具、線條粗細與顏色。

側轉：全新陀螺儀轉動 Apple Pencil Pro，就可控制各式硬筆和筆刷工具。

觸覺回饋：觸覺回饋引擎可精準回饋，當雙指按壓或點兩下時，會感到輕微震動以確認動作。

懸浮功能：可準確預覽下筆位置

點兩下：快速切換工具

支援「尋找」定位功能

可磁力吸附在 iPad 側邊，方便配對、充電與放置。

相容M4晶片iPad Pro和M2 iPad Air

售價4390元

▲Apple Pencil Pro也上場，多了觸覺回饋，「捏捏」切換工具，售價維持於上一代相同。（圖／翻攝官網）
▲Apple Pencil Pro也上場，多了觸覺回饋，「捏捏」切換工具，售價維持於上一代相同。（圖／翻攝官網）

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