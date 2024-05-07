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日女進AV與性產業量增！國內風俗業賺不夠？日媒點出海外掏金原因

▲Covid-19疫情後，日女投入性產業甚至遠赴海外掏金的數量增加。圖為日本知名風俗地點歌舞伎町。（圖／美聯社／達志影像）
▲Covid-19疫情後，日女投入性產業甚至遠赴海外掏金的數量增加。圖為日本知名風俗地點歌舞伎町。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

日本女性工作生態在疫情後出現改變？日媒近期點出，兼職風俗甚至投入性產業的情況近年來愈來愈頻繁，更甚者則選擇遠赴他國性產業掏金，日媒近期整理出這些現象的潛在原因。

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根據《朝日新聞台》報導，今年四月初，有四名日本男子在美國被逮捕，因涉嫌為一名30多歲和另一名20多歲的日本女子安排賣淫行程。這四名男子架設海外賣春網頁來招募女子，有興趣的女子可聯繫該網經紀人，隨後將他們介紹至海外，並收取高額仲介費，該賣淫集團的其中一名經紀人，三年內就介紹了200多人，賺了約2億日圓。

兩名女子則分別陳述，30歲女子表示，因娛樂花費過多而導致負債，去年3月前往紐約，在經紀人的指導下佯裝成遊客入境，隨後前往被介紹的成人娛樂商店，待了10天左右，接了約40名顧客，總共賺了90萬日圓；20多歲女子則是前往華盛頓，共待了一個多月，每天接客數量不定，總共賺了約250萬日圓。

報導也提到，日女赴國外工作從事性產業的數量正在增加，最大的原因就是報酬，與日本國內相比，海外的性產業收費更高，所以女性能分得的錢更多；其中一名曾赴海外掏金的女子告訴朝日新聞台，曾在一小時就獲得3萬日圓，在日本幾乎沒有這種價碼。

也有人指出，海外賣淫現象的背後是日圓貶值，若報酬是以當地貨幣支付，在匯兌後，報酬更能增加。

《朝日新聞台》也指出，近來發生多起打著旅遊為目的的日本女子，在海關被拒絕入境的案例。近期出版的《日本移徙妓女》也提到，除了錢之外，厭倦日本習俗文化、Covid-19疫情後收入減少、社群媒體的高度發展，都是潛在原因。

除了海外掏金之外，AV業界投入數量也逐漸增加，財經YouTuber游庭皓日前曾分析，當經濟體量在增長，卻沒有達到適當的所得分配時，就會有愈來愈多的年輕人口從事邊緣產業，就女性而言，從事按摩和色情產業的人數也就因此增高，在AV產業當中，目前每年的發片量約在35000部，即一天大約要推出100部作品，新人女優則每年大概有2000至3000人，演過AV女優的人數在過去20年，已超過15萬人。

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