劉俊謙《九龍》飆車爆意外！左腳烙印恐怖火痕 他打到送醫縫15針
鄭保瑞執導香港動作片《九龍城寨之圍城》，集結古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯等巨星共同演出。港星劉俊謙飾演「城寨四少」信一，日前他特地來台灣接受訪問，提到他騎著摩托車穿梭城寨、展現高超武打特技時，左腳卻意外被機車排氣管燙傷；而另一名演員「十二少」胡子彤也因為拍武打戲下巴受傷，就醫後縫了15針，隔天依然敬業上工演出。
記者黃雅琪／台北報導
劉俊謙化身擅長耍蝴蝶刀的「信一」，在城寨中以機車代步，拍攝時卻意外燙傷：「我有燙到那個排氣管，因為我騎車嘛！但是我那台車很重、很重，然後我又在一個很窄的走廊裡面騎，有時候騎得很慢，會很難去平衡，所以就不小心燙到我的小腿。」雖然因戲受傷，但他仍敬業表示：「要拍一部好電影，受傷是很自然的事情。」
在香港看完首映後痛哭不已，劉俊謙提及這段往事有些感慨：「我覺得這個電影讓我感受最深的是，香港有一個標題叫做『離不開，留不低』，我覺得在這個地方很多的情感，但是我們因為別人進入了我們的地方，然後我們就失去了，這個情懷對於我來說是很激動的。」
坦言長大後比較務實，已經很少感受到年輕時很熱血的感覺，但劉俊謙透過這部戲，卻重新找回熱血的感覺：「我們就算要死，也要拿回我們的《九龍城寨》，這一份的精神很感動到我。」《九龍城寨之圍城》5月中全台上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道